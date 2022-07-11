一出汗血压正常了 能停药吗？

入夏后气温明显升高，大汗淋漓成了日常。不过夏季出汗别不当回事，很有可能影响到我们的身体健康。特别是对高血压人群、运动健身一族、儿童等人群，更要留心出汗带来的身体不适。

高血压人群 北京120急救中心医生介绍，夏天天气较热，人体血管舒张、血流加快、阻力减少，容易出汗，排钠多、肾脏负担相对减小，部分患者血压比其他季节有所降低，甚至一些轻度患者血压可降到“正常”。这时，有些患者会自行减药或停药，其实这是很危险的，要在医生的指导下调整用药。与此同时，高血压患者要合理安排生活方式，保持良好的生活习惯。

健身一族 夏季运动出汗量更大，会带走大量的钠和钾。一旦发生低血钾症，就会四肢酸软，严重的还会心悸、胸闷、恶心。日常饮食中，瘦猪肉、海产品、牛肉、小白菜、油菜、土豆、香蕉、山药、菠菜、杏仁、核桃、花生、黄豆、绿豆等都含有丰富的钾。而且要注意烹饪方法，做菜馅去菜汁、吃菜时去菜汤，就等于吃“低钾菜”了。

儿童 锌是人体必需微量元素，与儿童生长发育、免疫功能密切相连。大量出汗会使锌丢失过多。10岁以下儿童，世卫组织建议每天摄入10毫克锌。儿童在正常饮食和没有疾病的情况下，每天从膳食中摄取的锌基本能达到标准。但多汗儿童，须增加富含锌的食物，如牡蛎、瘦肉、鱼虾及动物内脏等，也可适当补充一些锌剂。

此外，孩子容易出汗过多，如果汗液不能及时蒸发，致使汗孔堵塞、汗液淤积，就会起痱子。可用热水浸湿毛巾，给孩子擦拭身体，保持室内通风，勤给孩子换睡姿。夏季婴幼儿衣着最好以宽松、通风透凉为佳，衣料宜选择柔软的棉、绸、丝等便于吸汗散热的材料。

佩戴饰品人群 耳环、戒指、项链等金属首饰中常含有镍、铬等成分，尤其是价格低廉、质量不好的合成金属饰品，添加成分更加复杂。一旦出汗，汗水便会和金属成分发生反应，容易导致接触性皮炎，出现红斑、水疱、瘙痒等。这时应及时摘去首饰，否则过敏症状加重，形成血疹、水肿，严重者甚至溃疡。