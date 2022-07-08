怎样改造老人的家才能适合老人家？

安享幸福美满的晚年生活，是每位老年人的期盼，也是每个家庭的关切。

如何从整体上打造对老年人友好的居家环境？如何让老年人居住得更加安全、方便和舒心？近日，清华大学建筑学院周燕珉教授分享了她对居家适老化设计、改造的经验与心得。

居家改造，理解老人是关键

记者：居家适老化改造有多重要？

周燕珉：目前我国已经进入老龄化社会，整体上我国的养老模式呈“9073”的格局，也就是有90%左右的老年人选择居家养老，7%左右的老年人依托社区服务支持养老，3%的老年人入住机构养老。可见，居家养老是我国老年人最主要的选择，而家庭环境作为居家养老的重要空间载体，关乎老年人的安全健康和生活品质。随着老人身体机能的退化，熟悉的家里也会出现这样那样的不方便，这就要求我们的家庭进行恰当的适老化改造，为老年人创造一个安全、便利的生活环境。

记者：适老化改造重点要帮老年人解决什么问题？目前人们对适老化改造的认识有哪些有待提升之处？

周燕珉：最重要的是跌倒问题。在我国，跌倒是65岁及以上老年人因伤害死亡的首位原因，严重影响老年人身心健康和生活质量，也给家庭增加照护负担。全国调查显示，老年人的跌倒有一半以上在家中发生。老年人年龄越大，发生跌倒并因此受伤或死亡的风险越高。

由于跌倒是老年人日常生活中遇到的最多、对身体影响最大的问题，为老年人的住宅进行设计和改造时，要考虑如何最大限度地避免跌倒，同时要考虑随着高龄化，老年人身体、心理变化所产生的进一步需求。

许多年轻人还没有经历衰老的过程，对适老化改造的必要性认识不足。其实，居家适老化改造的关键在于理解、关心老人，设身处地为老人着想，提前预见老年人身体机能逐渐下降可能带来的一系列问题，从而采取相应措施解决问题。

居家适老化改造，不能简单地理解为就是在卫生间安装扶手、铺设防滑地垫，而是要真正解决老年人面临的具体问题，不放过每一个细节。比如，要解决老年人夜间如何独立上厕所的问题，需要考虑一系列环节：老人如何从床上起来、如何方便地找到鞋子、如何顺利走到厕所、晚上有无合适的灯来照明、到了厕所如何转身、如何顺利坐到马桶上、如何顺利起身等。真正看见老人生活中究竟面临哪些不方便，才能有的放矢解决问题。

大家知道老人一般比较节约，往往不愿意子女为自己花钱，许多老年人也没意识到跌倒对自己有多危险。其实，在预防跌倒这方面要舍得花钱、花心思。子女们可以用润物细无声的方式帮老年人排查家里的隐患，比如过道不要堆放杂物，以免绊倒老人，子女考虑得越周到细致，越能帮老人降低跌倒的风险。

记者：什么时候适合进行适老化改造？

周燕珉：总体来说，希望在老年人75岁之前身体尚健康的时候完成居家适老化改造。如果觉得暂时不需要做太多，也要建立适老化改造的理念，在装修或者设计家居时给日后的适老化改造、加设物品部件留有余地。

“两多两匀”，“四通一平”有讲究

记者：适老化改造有哪些需要遵循的原则？

周燕珉：老年人居家环境讲究“两多两匀”“四通一平”。“两多两匀”是指储藏多、台面多和光线匀、温度匀。“四通”是指视线通、声音通、路径通和空气通，“一平”即地面平。

关于“两多两匀”，需要特别提到厨房。要尽量使厨房的储藏和台面多一点，方便老年人操作。有些家庭会将微波炉挂在相对高的托架上，老年人操作时需要抬手向上够取，而老年人因看不见食物加热的状态、反应速度又慢，在将滚烫的饭菜取出时，很容易失手发生烫伤等危险。从这个角度来说，放在低柜上比放在高处更适合老年人。有些家庭因为台面不够用，有时会将家电临时放在地上，这就增加了绊倒老人的风险。因此，即使台面的宽度窄一点，也要尽可能多地在家居中增加台面，使老年人操作更方便、更安全。

关于“四通”，首先是视线通。老年人居家时容易对突然发出的声音敏感，有声音时总想看看发生了什么事情。如果家居中视线是被遮挡的，就会给老年人的“一探究竟”设置障碍，增加跌倒概率。例如，我家进行适老化改造时在客厅安装了一面镜子，这样我的母亲坐在客厅沙发上通过镜子就可以轻松地看到门厅。当有人进门时，我母亲不用起身、通过镜子就能看到谁回家了。这种视线上的通畅，对老年人的身心来说是非常友好的。另外建议有条件的家庭将厨房对着起居室餐厅的墙面换成玻璃，这样在厨房做饭的子女可以通过玻璃随时观察到父母的状态，在父母需要时可随时照应。另外，老年人大多喜欢看电视，建议调整好沙发餐桌位置，这样子女用餐时可以与父母一起聊几句日常或者电视内容，既不耽误吃饭，也不耽误老年人看电视，全家其乐融融，可以很好地照应到老年人的心理需求。

第二是声音通，指家庭成员之间可以比较方便地互相听见。比如老年人在一个房间需要子女时，只要喊一声，子女可以迅速判断父母的位置并且及时过去。如果您正在为父母选择养老的住房，建议房子的面积不宜过大，老人住的房间不要在深处。因为太大的房子打扫起来费劲，在深处的房间于声音传导不利，突发情况时会造成应对不及时的状况。

第三是路径通，就是老年人在家里行走时最好不要有小坎，如地毯卷边；地面上也不要有绊脚的东西，要让老年人行走起来特别顺畅。

第四是空气通。空气通对老年人也非常重要。老年人外出的机会少，所以更需要家中空气新鲜、通风好，这也是为什么大家选房子时更喜欢南北通透的房型。大部分老年人并不喜欢开空调的环境，良好的通风不但会使温度适宜，也更符合老年人的生理需求。

“一平”就是地面平、没有高差。家里有高差的地方，是老人最容易摔倒的地方，比如台阶、楼梯，大门下框、阳台或卫生间的门槛等。年轻人可能觉得这种高度不算高，老年人现在跨过去没有问题，但是可能有一天，老年人因为生病或年迈根本跨不过那点高度。或因不小心脚没抬到位而绊倒，有可能发生意想不到的危险，因此要尽量避免高度差。

善用巧思，“小细节”改出“大幸福”

记者：一般来说，对住宅进行适老化改造时，主要有哪些细节需要注意？

周燕珉：我们可以分不同的区域开展——

浴室：必要时在卫生间马桶、浴缸、淋浴处加装扶手，便于老人起身时借力。安装扶手时要注意符合人体工学，高度和尺寸要根据老人的需要和身材来设定。注意，扶手并不是越多越好，这可能会给老人不好的心理暗示。很多时候可以用适宜的家具来代替，比如走廊可以用鞋柜、薄柜来代替扶手的功能。淋浴处应放置防滑垫，避免老人在洗澡时跌倒。注意不能把淋浴区的水带出卫生间外，避免弄湿地面使老人滑倒，可考虑在浴室门口设防滑地垫。

床头柜：床边放一张写字台或者桌子，可能比床头柜更适合老年人。写字台的台面较大，可以方便放置药品、水杯、眼镜、台灯等物品。而且写字台的高度适合老年人从床上起来时当做扶手助力。

茶几和沙发：茶几要选择高一点，低茶几令老年人猫着腰拿取东西不太方便。茶几的边要圆，方便老年人从茶几边上坐到沙发上。沙发不要选特别软、特别矮的，沙发面要稍高并且稍硬，方便老年人起身。

插座：不建议插座安排在桌面下，老年人低头弯腰容易发生危险。建议把插座放在桌面上方。

开关：家中如果有坐轮椅的老年人，要将开关设计在站姿和坐姿都容易控制的高度。另外，如果有条件，可以在老年人卧室或者门口设置双控开关，方便老年人睡前和出门时一键关闭所有的灯。

门把手：圆形球状的门把手对老年人不太友好，老年人手部旋转力变弱，可能使不上劲。特别是在卫生间或者厨房，手上沾点水就转不动这样的门把手了，而棍状的门把手容易套住袖口或者包带，存在安全隐患。门把手（如下图所示）可以选择这种棍状的末端又弯过去的，既可以下压开门，还不容易套住袖口。

餐椅：餐椅有扶手可以方便老年人站起。但是两边都有扶手，前面有餐桌，对于老年人来说，站起来也不是很方便。可以选择半扶手椅，要起身的时候，老年人先转过来，把腿搁到侧面来，一手扶着桌子、一手扶着椅子的扶手，就轻松地站起来了。

夜灯：通向卫生间的走廊要设置夜灯，方便老年人起夜。

毛巾位置：老年人家中的地板上要尽量避免有水，以免滑倒，因此擦手巾的位置要方便，洗完手接着就能擦干。

吊柜：吊柜较高，不宜过多。老年人身高不够时要踩高取物，会增加跌倒概率。建议在吊柜下方增加中部柜或者挂钩、小架子之类的收纳构件。

总之，作为建筑师，我们应该承担起营造老年人宜居环境的责任，为身边的老年人也为未来的自己，创造更加美好的明天。