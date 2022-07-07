夏季高血压会“忽悠”人 防治不可放松警惕

夏季随着气温的升高，很多高血压患者出现血压降低，甚至恢复正常的情况。那么，这是否意味着高血压患者可以减量或停服降压药呢？就此人民网记者采访了首都医科大学附属北京友谊医院心血管中心黄榕翀教授。

“高血压治疗与管理犹如逆水行舟，一刻不可放缓。夏季血压下降很容易使高血压患者麻痹大意。”黄榕翀教授介绍，高血压的评估不仅要看血压水平，还要评估总体心血管病风险、高血压靶器官损害及其他合并临床情况。即便血压控制较好，其他方面不佳均可能带来风险。

“夏季部分高血压患者血压波动幅度大，更要注重高血压疾病的管理。”黄榕翀教授表示，由于夏天温度高，人的周身血管舒张，又容易出汗，因此，高血压患者的血压会有所降低。但是，夏季气温高，血液流动速度增快，会引起血压升高；开空调后室内外温差较大，可引起血压波动；高温环境下大量进食冰饮或冷水淋浴，也可导致血压急剧波动；夏季多数人睡眠质量下降，易造成自主神经紊乱，入睡后迷走神经兴奋，血管收缩，易导致夜间和晨起血压升高。此外，夏季人体出汗增加，如果不及时补充水分，容易因血液高凝状态引发心脑血管意外。

黄榕翀教授提示，夏季要注意监测血压、心率、血糖、血脂、体重的变化。如果血压降低明显不能耐受，或伴有血压降低引起的头晕、心悸、胸闷等症状，可就诊心内科门诊咨询调整降压药方案；如血压变化不大，不建议调整降压药。

“好的生活方式是控制血压的法宝。”黄榕翀教授建议，日常生活中，要避免高盐、高糖、高脂肪食物，不以水果代替蔬菜，不暴饮暴食，保持清淡饮食，营养均衡，保证足量优质蛋白质摄入；避免在体温过高或大汗时进食冷饮、冰品或进行冷水浴，可饮常温糖盐水、温开水，待汗液消散后再温水淋浴；避免高温时段剧烈运动大量出汗，合理运动，保持体重稳定；避免长时间洗热水澡、饮酒后服降压药、体位急剧变化。同时，要定期复查血糖、血脂、血尿酸、肝肾功能等，监测高危风险因素变化，及时根据风险水平等级在医生指导下调整药物方案。（视频制作：实习生唐妍双）