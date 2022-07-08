上海新增本土确诊病例17例、无症状感染者28例

中新网7月8日电 据上海卫健委官方微信消息，2022年7月7日0—24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例17例和无症状感染者28例，均在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例4例和无症状感染者9例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年7月7日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例17例。治愈出院6例。

病例1、病例2，居住于浦东新区，

病例3，居住于黄浦区，

病例4—病例7，居住于徐汇区，

病例8，居住于普陀区，

病例9、病例10，居住于虹口区，

病例11—病例14，居住于闵行区，

病例15—病例17，居住于宝山区，

均为此前报告本土确诊病例或无症状感染者的密切接触者，即被隔离管控，其间新冠病毒核酸检测结果异常。经市、区疾控中心复核，核酸检测结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年7月7日0—24时，新增本土无症状感染者28例。

无症状感染者1—无症状感染者5，居住于浦东新区，

无症状感染者6、无症状感染者7，居住于徐汇区，

无症状感染者8—无症状感染者12，居住于长宁区，

无症状感染者13—无症状感染者15，居住于静安区，

无症状感染者16—无症状感染者19，居住于普陀区，

无症状感染者20—无症状感染者22，居住于虹口区，

无症状感染者23，居住于闵行区，

无症状感染者24—无症状感染者26，居住于宝山区，

无症状感染者27，居住于嘉定区，

无症状感染者28，居住于青浦区，

均为此前报告本土确诊病例或无症状感染者的密切接触者，即被隔离管控，其间新冠病毒核酸检测结果异常。经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年7月7日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告4例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院3例，其中来自英国2例，来自新加坡1例。

病例1为中国籍，在美国探亲，自美国出发，于2022年7月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年7月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为中国籍，在阿联酋工作，自阿联酋出发，于2022年7月4日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4为中国籍，在塞拉利昂工作，自塞拉利昂出发，经法国转机，于2022年7月5日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

4例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者27人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年7月7日0—24时，新增境外输入性无症状感染者9例。

无症状感染者1为中国籍，在科摩罗工作，自科摩罗出发，经埃塞俄比亚转机，于2022年6月28日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为中国籍，在加拿大探亲，自加拿大出发，于2022年6月29日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月30日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4、无症状感染者5均为中国籍，在加拿大探亲，自加拿大出发，乘坐同一航班，于2022年7月1日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者6为中国籍，在新西兰工作，自新西兰出发，于2022年7月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者7、无症状感染者8均为中国籍，无症状感染者7在美国留学，无症状感染者8在美国探亲，无症状感染者7、无症状感染者8自美国出发，乘坐同一航班，于2022年7月4日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者9为中国籍，在阿联酋工作，自阿联酋出发，于2022年7月4日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

9例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者106人，均已落实集中隔离观察。

2022年7月7日0—24时，解除医学观察境外输入性无症状感染者7例。

2022年2月26日0时至2022年7月7日24时，累计本土确诊58202例，治愈出院57543例，在院治疗71例，死亡588例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年7月7日24时，累计境外输入性确诊病例4765例，出院4711例，在院治疗54例。现有待排查的疑似病例1例。