每天拍打8个窝 拍出更好免疫力

随着个人健康素养水平的提升，越来越多人开始关注免疫力。那么，在日常生活中如何科学提高免疫力？本期《1分钟养生课》邀请厦门大学附属第一医院风湿免疫科副主任医师李燕，为广大网友讲解相关知识。

李燕表示，人体的免疫系统是覆盖全身的防卫网络， 在日常生活中，提高免疫力非常重要，尤其是疫情防控期间，人体免疫系统的强弱很大程度上决定了身体抵抗外来细菌病毒和疾病的能力。

那么，应该如何提高自身免疫力呢？李燕分享一些增加免疫力的小妙招。

一是健康饮食。推荐成年人每天蔬菜摄入量至少达到300g，水果200-350g，适量食用鱼、禽、肉、蛋等，鼓励适当多摄入奶类和豆类。此外，坚持食用乳酸菌，有助于提高身体免疫力。

二是坚持运动。运动有助于缓解紧张和情绪压力，对提高免疫力也有好处。推荐适度运动，比如散步30-45分，慢速有氧健身操等。

三是笑口常开。常言道笑是最好的药物，笑能使身体分泌一种有益的细胞因子，从而提高免疫力。

四是定期户外。推荐每周至少一次去森林或树木多的公园，呼吸新鲜空气，免疫力也会提高。

五是疏通淋巴系统。每天拍打八个窝，包括双腋窝、双肘窝、双腹股沟、双腘窝，长期坚持，疏通淋巴系统，从而增加免疫力。

“生活方式和个体营养相结合，人体细胞才能健康，免疫力也才能逐步增强。”李燕强调。

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