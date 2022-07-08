国家卫健委：奥密克戎BA.5亚分支引发本土疫情 防控形势严峻

人民网北京7月8日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，当前，全球疫情持续反弹，我国外防输入压力不断增大。奥密克戎BA.5亚分支正在成为全球主要流行毒株，并在我国引发本土聚集性疫情，防控形势严峻复杂。

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙进一步介绍，6月下旬，全国每天报告的感染者均数低于40例，但6月30日报告的感染数超过100例。7月1日-7日，平均每天报告有325例，波及16个省47个地市，主要在安徽和江苏两个省份。整体上，6月份全国本土新冠疫情呈现波动下降态势，但是7月上旬局部地区疫情有所反弹。具体情况如下：

安徽疫情6月26日始发于宿州的泗县，主要集中在泗县和灵璧县。泗县核酸筛查最新结果显示，未在非管控人群中发现阳性感染者，疫情应急处置取得积极成效。但由于前期的感染基数大、社区传播广泛，不排除在潜伏期内发现新的社会面阳性人员，还需要持续排查管控风险，巩固成效，防止反弹回潮。

江苏疫情主要波及无锡、徐州，目前无锡仍存在疫情社区传播风险，徐州疫情社区传播风险有待进一步观察，其他地市疫情相对可控。

陕西西安、福建宁德等地近日报告多例来自管控区以外的感染者，当地存在一定的社区传播风险。

辽宁、四川、广东等地还有零星报告感染者。

北京延庆、辽宁大连等地近日报告入境人员解除集中隔离后发现的感染者。

内蒙古新报告了一起抵边疫情，山东临沂新报告一起本地疫情，有一定的社区传播风险。

上海7月3日报告一起KTV传播链疫情，4天内累计报告87例感染者，疫情已隐匿传播一段时间，进一步社区传播和扩散风险还是比较高的。

雷正龙表示，总体来看，近期我国疫情防控形势依然严峻，国外疫情反弹明显，“外防输入，内防反弹”的疫情防控压力依然很大，各地还是要切实落实疫情防控的“四方责任”，抓好“四早”措施，严防境外输入病例引起本土疫情，同时要提升本土聚集性疫情应急处置能力，及时遏制、阻断社会面传播，统筹社会经济发展和疫情防控。