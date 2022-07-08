世界过敏性疾病日：长期熬夜可加重皮肤过敏

7月8日是世界过敏性疾病日。喷嚏打个不停、眼睛肿成灯泡、皮肤一片潮红……这些情况可能都是过敏的信号。

中南大学湘雅二医院皮肤性病科主治医师刘昱介绍，过敏性疾病又被称为变态反应性疾病，也就是我们俗称的过敏。过敏就是人体免疫系统对某些无害物质“防卫过度”而做出的过激反应。

刘昱表示，过敏原的存在是过敏性疾病反复发作最重要的原因。过敏原种类繁多，最常见的有吸入性过敏原和食入性过敏原，其次为接触性过敏原和输注性过敏原（药物）。过敏性疾病是一种可累及全身多个系统的免疫性疾病。如对花粉、灰尘等空气中的颗粒过敏，常会引起眼、鼻或肺部的症状，出现眼睛红痒、流涕、打喷嚏、咳嗽、哮喘等。常见的过敏性疾病包括过敏性鼻炎、过敏性结膜炎、荨麻疹、过敏性皮炎等；严重的过敏性疾病是过敏性休克，会危及生命。

“过敏的发生具有一定的家族性，有过敏性疾病的父母，其子女更容易患过敏性疾病。正在过敏期的患者，体内的免疫反应处于超敏状态，此时，可能出现对原本不过敏的物质也过敏的情况。”刘昱说。

皮肤是受内外因素影响最大的器官。刘昱提示，长期精神紧张、情绪激动、熬夜、压力大、睡眠不规律，身体会释放大量的去甲肾上腺素、肾上腺素等，引起血管收缩、血压上升，进而产生大量自由基，攻击能释放过敏因子的肥大细胞，导致过敏症状。此外，情绪起伏剧烈时，皮肤还会释放一些神经递质，加剧过敏反应。突然的压力增加，通常容易引起荨麻疹等速发型超敏反应；而反复的情绪波动，则容易出现过敏性皮炎等迟发型超敏反应。

对于过敏性疾病的预防，刘昱建议，避免接触过敏原是防治过敏的最佳方法，患有过敏性疾病的人群应明确自身对哪些物质过敏，尽量避免接触或暴露于有过敏原的环境。此外，孕期补充鱼油，孕期或婴儿期补充益生菌能降低过敏性疾病的发生。（视频制作：实习生唐妍双）

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