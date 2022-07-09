中国多地出现奥密克戎BA.5变异株 安徽泗县实现社会面零新增

中国国家卫健委8日通报，7日中国内地新增确诊病例97例，其中境外输入50例，本土47例。新增无症状感染者381例，其中境外输入50例，本土331例。无新增死亡病例。

截至7日24时，中国内地现有确诊870例，累计死亡5226例，累计报告确诊病例226397例。境外输入现有确诊357例，累计确诊19637例，无死亡病例。

中国内地局部疫情有所反弹 多地出现奥密克戎BA.5变异株

据官方数据，7日中国内地新增本土感染者378例(确诊47例、无症状者331例)，连续6日超过300例，且较前一日(338例)增幅明显。当日新增本土感染者涉及10个省份，其中本土确诊来自7个省份：上海和安徽各17例，内蒙古4例，福建和广东各3例，江苏2例，陕西1例；本土无症状感染者分布在9个省份：安徽140例，江苏67例，山东66例，上海28例，福建14例，陕西8例，广东4例，广西和海南各2例。

7月以来，随着安徽、江苏等省疫情迅速发展，另有多地出现零散病例，境外输入病例也出现反弹，中国内地日增病例数居高不下。截至7日24时，中国内地现有确诊病例870例，进入7月后持续上涨，较6月30日(426例)增加一倍以上。

中国国家卫健委8日介绍称，总体来看，6月份中国内地本土疫情呈波动下降态势，但7月以来局部地区疫情有所反弹。6月下旬，中国内地日增本土感染者均数低于40例，但6月30日报告的感染数超过100例。7月1日-7日平均每日报告感染者325例，波及16个省份的47个地市，其中安徽和江苏最为严重。

国家卫健委还表示，当前，奥密克戎BA.5亚分支正在成为全球主要流行毒株，境外疫情明显回升。近日北京、天津、陕西等地也相继报告由BA.5变异株输入病例引起的本土疫情，中国外防输入压力持续加大。

上海某KTV聚集性疫情已有感染者87例 安徽泗县实现社会面零新增

上海市7日新增本土确诊17例、无症状感染者28例，均在隔离管控中发现。截至7日24时，上海本轮疫情累计报告本土确诊58202例，目前在院治疗71例，累计死亡588例。

据官方通报，上海近几日在闭环管控中发现的本土感染者均与KTV、酒吧关联。其中7月3日报告一起KTV传播链疫情，4天内累计报告87例感染者，疫情已隐匿传播一段时间，进一步社区传播和扩散风险依然较高。

安徽省7日新增本土确诊17例、无症状感染者140例，均在宿州市。6月26日至7月7日，安徽省共报告本土确诊322例、无症状感染者1258例，其中九成以上集中在宿州市泗县。

宿州市8日通报，在泗县前9轮核酸检测中，社会面新增阳性人员连续下降，第九轮检出社会面阳性感染者3例。目前第十轮核酸检测结果已复核完毕，社会面首次零新增。

但宿州市官方指出，社会面清零不等于疫情结束。由于泗县前期感染基数大、时间长，基础还不牢固，不能完全排除社会面还有检出阳性人员的可能。据悉泗县部分区域已于8日启动第十一轮核酸检测。

山东临沂出现校园疫情 青岛本土零新增

山东省7日新增本土无症状感染者66例，均在临沂市。流调信息显示，上述感染者中，56例为学生，1例为教师。

据通报，7月6日下午，临沂市兰山区在集中隔离点核酸检测中，发现1名与该市本轮疫情首发病例相关联的阳性人员，系临沂第十四中学学生。临沂市第一时间成立学校疫情防控专班，全力做好应急处置。考虑到学生接触密集程度高、风险大，临沂市决定对该校全体教职工和学生共计2112人严格落实集中隔离措施。

临沂市官方表示，目前该市新发现的病例多数为聚集性病例，具有传播速度快、隐匿性强、危害性大等特点。

青岛市黄岛区7日无新增本土确诊病例和无症状感染者，本轮疫情在10日内实现本土零新增。6月30日至7月7日，黄岛区已报告本土感染者45例，绝大多数为某公司进口冷链货物专仓工作人员和关联人员。

宁德现有高风险区42个 无锡疫情仍有社区传播风险

福建省7日新增本土确诊3例、无症状感染者14例，除厦门市和福州市分别报告1例确诊病例和1例无症状感染者外，其余15例均在宁德市。7月3日以来，宁德市累计报告本土确诊13例、无症状感染者45例，均在霞浦县。

宁德市8日通报，经专家综合评估研判，该市新划定高风险区5个，目前该市现有高风险区42个、中风险区23个。据介绍，宁德霞浦此次疫情系由海上作业人员与境外人员接触感染输入。

另据通报，厦门市7日新增本土确诊1例，为外地确诊病例的密切接触者。福州市新增1例本土无症状感染者，在马尾区。该感染者于7月4日从上海自驾抵达马尾区。

江苏省7日新增本土确诊2例，在无锡市；新增本土无症状感染者67例，其中无锡市32例，徐州市35例。据悉，徐州市7日新增本土感染者均从集中隔离点和重点管控区域发现。当日徐州城区核酸检测共计采样240.31万人，社会面没有发现新增异常。

据无锡市通报，截至8日11时，该市已完成的第九轮区域核酸筛查发现社会面初筛阳性4管，说明疫情仍有社区传播风险。截至7日24时，无锡本轮疫情已报告本土确诊12例、无症状感染者261例。