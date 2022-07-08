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广东新增本土确诊病例3例 本土无症状感染者4例

2022年07月08日09:05 来源：中国新闻网

　　中新网7月8日电 据广东卫健委官方微信消息，7月7日0-24时，广东全省新增本土确诊病例3例(深圳2例、江门1例)，新增本土无症状感染者4例(深圳4例)。

　　广东全省新增境外输入确诊病例16例(广州2例、深圳8例、汕头4例、东莞1例、江门1例)，含1例无症状感染者转确诊病例(东莞1例)；新增境外输入无症状感染者8例(广州4例、汕头3例、佛山1例)。

　　全省新增出院9例(境外输入6例)，目前在院108例(境外输入94例)；新增解除医学观察无症状感染者15例(境外输入12例)，尚在医学观察无症状感染者107例(境外输入77例)。

　　截至7月7日24时，全省累计报告新冠肺炎阳性感染者16140例(境外输入10618例)，其中确诊病例7520例(境外输入4106例)，无症状感染者8620例(境外输入6512例)。

(责编：乔业琼、杨迪)


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