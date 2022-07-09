严防疫情输入 整治“层层加码”

本报北京7月8日电 （记者王美华）国务院联防联控机制8日举行新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控工作有关情况。

国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，当前，全球疫情持续反弹，我国外防输入压力不断增大。奥密克戎BA.5亚分支正在成为全球主要流行毒株，并在我国引发本土聚集性疫情，防控形势严峻复杂。

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，各地要切实落实疫情防控的“四方责任”，抓好“四早”措施，严防境外输入病例引起本土疫情，提升本土聚集性疫情应急处置能力，及时遏制、阻断社会面传播，统筹疫情防控和社会经济发展。

近期，国内外经贸、人员往来有序恢复，如何在严格落实疫情防控要求的同时方便群众出行？民航局飞行标准司副司长孔繁伟说，民航局持续细化各方防控措施，同时，提高效率，减少旅客在机场的滞留等候时间。

海关总署卫生检疫司副司长李政良介绍，海关进一步优化入境人员采样检测工作，将原对入境人员“双采双检”的采样检测要求优化为仅口咽拭子“单采单检”，取消入境人员涉新冠血液样本检测要求。为有效防范新冠肺炎疫情通过进口冷链食品输入风险，全国海关进一步强化源头管控，优化监测检测工作，严格监督口岸环节预防性消毒工作。

针对各地在疫情防控工作中出现的“一刀切”“层层加码”等影响群众正常生产生活的问题，国务院联防联控机制此前已要求各地进一步提高防控措施的科学性、精准性、针对性，坚决做到“九不准”。“目前，国务院联防联控机制综合组整治‘层层加码’问题专班的12个成员单位，都通过本部门门户网站或公布投诉电话等方式建立了问题线索收集渠道。”国家卫生健康委监督局副局长程有全介绍，全国31个省份和新疆生产建设兵团也建立了问题线索收集渠道。