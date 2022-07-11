国外疫情反弹明显 外防输入需更加科学精准

“个别入境人员在解除集中隔离后没有严格执行3天居家健康监测，甚至外出聚餐。”在7月8日国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙通报了疾控专家对此前出现入境人员解除隔离后检出阳性情况的调查分析结果。他表示，个别入境人员集中隔离点在管理上还存在薄弱环节和风险隐患，这些将增加感染新冠病毒的入境人员引发本土疫情的风险。

“7+3”管控政策不是放松要求

当前，第九版防控方案将入境人员管控措施由原来的“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”。

雷正龙介绍，前期国务院联防联控机制综合组在部分口岸城市开展了新冠肺炎疫情防控措施优化试点研究工作，发现奥密克戎变异株平均潜伏期进一步缩短，多为2—4天，绝大部分都能在7天内检出。基于试点研究结果和国内多地的疫情防控实践，第九版防控方案对入境人员的隔离管控时间进行了优化调整。

“近期我国疫情防控形势依然严峻，国外疫情反弹明显，各地应严防境外输入病例引起本土疫情，同时要提升本土聚集性疫情应急处置能力。”雷正龙强调，“7+3”管控政策不是放松要求，而是要求管理更加规范严格、防控更加高效。

严密防范奥密克戎BA.4和BA.5

针对如何防范奥密克戎BA.4和BA.5等新变异株造成的疫情，雷正龙表示，面对严峻复杂的疫情形势，国务院联防联控机制综合组已部署各地进一步强化外防输入工作。

雷正龙介绍，一是加强口岸高风险岗位人员闭环管理。要求强化各单位落实高风险岗位人员集中居住、闭环管理等措施。二是加强入境物品、客运航空器等风险防范。三是加强入境人员隔离管控。四是加强口岸城市疫情防控。指导重点场所、重点机构切实加强常态化疫情防控工作。

海关总署卫生检疫司副司长李政良表示，按照第九版防控方案的规定，海关将继续严格做好口岸疫情防控的各项工作，对入境人员开展健康申明卡核验、体温监测、采样检测、移交转运等各项措施，认真做好对航空器、船舶等入境交通工具的登临检疫，严格做好入境客运航空器及各类高风险交通工具终末消毒的监督工作。

优化流程更加科学精准

据介绍，原来对入境人员需要进行“双采双检”，现在仅需单管采集上呼吸道标本，不再采集鼻咽拭子，同时入境人员涉新冠血液样本检测的要求也被取消。

此外，海关还优化了入境货运航空器登临布控比例，基于风险分析对部分货运航空器取消登临检疫布控，进一步缩短货运航空器通关时间；进口物品防控措施也得到进一步优化，通过综合研判进口非冷链物品被污染的风险，分级分类采取预防性消毒或放行措施，避免不必要作业。

针对如何防控口岸城市发生进口冷链食品相关疫情的问题，李政良表示，从全国口岸检出情况看，虽然全球疫情居高不下，但近期进口冷链食品检出阳性的数量大幅下降。海关通过抽样检测严格监测源头防范污染，并严格监督口岸环节预防性消毒工作。今年上半年，海关监督全国口岸环节预防性消毒进口冷链食品外包装4585万件。