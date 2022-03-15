奥密克戎变异株来势汹汹 我国现行防控措施依旧应对有效

人民网北京3月15日电 （记者张文婷）近期，我国多地多点发生本土聚集性疫情，主要为奥密克戎变异株，传播快、隐匿性强。在今日召开的国务院联防联控机制发布会上，相关负责人和专家就面对奥密克戎变异株，我国应如何应对以及个人防护需注意哪些问题进行了详细解答。

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙提到，当前奥密克戎变异株已经成为全球和我国境外输入以及本土疫情的优势毒株。奥密克戎变异株比其他新冠病毒变异株的传播力明显增强。近两个月奥密克戎BA.2亚分支所占的比例也明显增加，传播力也是进一步增强的，感染者临床表现以无症状和轻型为主，导致疫情隐匿性传播，发现比较晚，造成近期的本土疫情频繁发生，为溯源和防控增加了难度。

雷正龙指出，专家分析研判认为，我国现行的“动态清零”总方针和一系列的防控措施在应对奥密克戎变异株疫情是行之有效的。接种新冠疫苗能够有效地降低重症率和病死率。根据奥密克戎变异株传播更快、隐匿性更强的特点，要求我国防控措施要更早、更快、更严、更实。

他表示，下一步国家卫生健康委将会同有关部门围绕“控频次、降规模、防重症”的目标，指导各地从守好守牢外防输入关口，坚持“四早”原则，落实重点人群、重点场所、重点区域的防控措施以及有序推进新冠病毒疫苗接种工作三方面进一步强化常态化防控措施的落实。

奥密克戎变异株如此来势汹汹，在疫苗接种和个人防护方面大家应注意什么？中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆提示，应特别注意老年人的防护措施和疫苗接种。“我们看到奥密克戎变异株流行的时候，给老年人带来的危害还是比较大的。从全球情况看，奥密克戎变异株导致的住院数和死亡数是非常大的，导致了医疗资源的紧张。”他说。

雷正龙给出了一组数据，截至3月14日，全国累计报告新冠疫苗接种31亿9827.2万剂次，疫苗接种总人数达到12亿7253.7万，已完成全程接种12亿3917.1万人。其中60岁以上老年人新冠病毒疫苗接种覆盖人数达2亿2122.6万人，完成全程接种是2亿1162万人。

王华庆强调，老年人要做好个人防护，尽量不要去人群密集场所。养老院等老年人聚集的场所一定要按照防疫规定严格管理到位。没有接种疫苗的老年人要尽快接种疫苗，没有全程接种疫苗的要尽快补种。如果符合加强接种的人群，到了规定间隔时间，要尽快开展加强接种。