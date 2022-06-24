国家卫健委：全国疫情继续稳中下降 新增本土确诊病例比上周降81.6％

人民网北京6月24日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍严格落实疫情防控“九不准”有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，近一周，全国疫情形势持续向好，全国新增本土确诊病例比上一周下降了81.6％，但仍有新增本土病例报告，要以快制快，以最小范围、最短时间、最低代价控制住疫情。

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙进一步介绍，近日来，全国疫情继续稳中下降，每天新增本土感染者已经降到40例以下，近三天平均每天报告感染者28例，为本月以来报告感染者人数新低，全国疫情总体处于稳中向好态势。但是，局部地区疫情还有波动，个别地区疫情拖尾时间比较长。北京持续发现感染者，波及市内多个区，目前处于低水平波动阶段；上海近期社会面疫情时有发生，部分区域仍存在社区传播风险；辽宁丹东、广东深圳、广西防城港等地仍有零星报告感染者，个别新增感染者来自社区非管控人员，存在一定的社区传播风险；吉林省吉林市近日发生聚集性疫情，要全面排查和管控风险场所和风险人员，防范疫情进一步发展。

雷正龙表示，当前，全国疫情防控压力依然存在，国家卫生健康委和国家疾控局将继续指导各地按照“外防输入、内防反弹”的总策略和“动态清零”总方针，压实四方责任，做好局部疫情处置和常态化疫情防控，强化监测预警，科学精准落实各项疫情防控措施。