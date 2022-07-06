三七功效之谜被破解 动脉粥样硬化药研发有了新依据

科技日报讯 （记者赵汉斌）动脉粥样硬化是心脑血管疾病的主要病理基础，严重威胁着人类的健康，而低密度脂蛋白偏高是动脉粥样硬化的主要致病因素。科技日报记者7月5日从云南农业大学获悉，针对这一机制，该校教授盛军带领的科研团队近期发现了三七皂苷治疗动脉粥样硬化的分子靶点，为开发精准治疗该症的新药提供了科学依据。相关成果发表在国际期刊《食品与功能》上。

有“金不换”“南国神草”等名号的三七，是著名的中药材品种。“现有药效学研究表明，三七及其提取物具有抗动脉粥样硬化、抗炎及镇痛等多种效用。目前，国内使用三七作为配方的中药超过1000种。”盛军介绍，但由于三七功效的作用分子靶点和分子机理一直没有得到确认，使得三七药用价值的深入研究和精准应用受到了限制。

盛军团队经过5年攻关，首次发现了三七功效的主要成分——三七皂苷S型苷元原人参二醇能够与低密度脂蛋白受体LDLR结合，并阻断血液中枯草杆菌蛋白酶样丝氨酸蛋白酶与该受体的结合，促进肝脏对低密度脂蛋白的摄取，降低了血液中的低密度脂蛋白，缓解了高脂饮食引起的肝脏脂肪积累，进而发挥了对动脉粥样硬化的预防和治疗作用。在为期3个月的三七皂苷干预治疗后，高脂饮食小鼠的动脉粥样硬化显著减轻，肝脏脂肪堆积也明显降低。这是三七皂苷分子靶点和作用机制的首次发现。