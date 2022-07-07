张伯礼：中医药是第二道防疫屏障

科技日报讯 （实习记者陈汝健 郑莉）7月6日上午，“中医络病研究与创新成果转化高峰论坛”在河北石家庄举行，中国工程院院士张伯礼在会上表示，中医药是第二道屏障。

张伯礼院士在致辞中表示，当前疫情仍然在肆虐，特别是现在在国际上流行的毒株奥密克戎BA.5，目前已在西安引起小规模疫情。疫情并没有停止，我们依然要提高警惕、发挥优势，做好疫情防控。疫苗是第一道屏障，近期香港和上海的疫情都证明了疫苗在预防重症方面的作用和效果。因此，我们仍要强调接种疫苗，筑牢第一道屏障，特别是老年人、有基础病的人，他们接种疫苗后所承担的风险要小得多。

他认为，中医药是第二道屏障，在防治新冠疫情中，中医药已经发挥积极作用。通过在天津、上海等地的观察可以得出结论，对于密接人群、有高危因素的人群，早期服用中医药可以起到一定的预防作用，减少阳性检出率。为落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的指示，我们除了筑牢疫苗第一道屏障，再加一道中医药屏障，能更好地打赢这场疫情防控战，尽快复工复产，保证发展是在可持续、健康与安全的前提下进行。