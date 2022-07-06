2020年度全国三级公立医院绩效考核情况公布 大部分指标持续向好

人民网北京7月6日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委近日印发《关于2020年度全国三级公立医院绩效考核国家监测分析情况的通报》（以下简称《通报》）。结果显示，大部分指标持续向好，公立医院改革发展取得阶段性成效。受新冠肺炎疫情影响，相关业务工作和经济运行情况出现一定波动，但总体上三级公立医院经受住了考验，为满足人民群众看病就医需求提供了有力支撑。

群众满意度进一步提升

据悉，全国共2508家三级公立医院参加2020年度绩效考核。其中，西医类医院1923家（综合医院1342家，专科医院581家），中医类医院585家。

2020年度国家监测分析情况显示，2020年，三级公立医院电子病历系统功能应用水平平均级别由2019年的3.23提高至3.65。91.26%的三级公立医院达到3级及以上水平（占比较2019年提高8.02个百分点），65.26%的三级公立医院达到4级及以上水平。上海、北京、浙江3个省份电子病历系统功能应用水平平均级别超过4级；山西、宁夏整体提升相对较快。

截至2020年底，83.42%的三级公立医院建立了远程医疗制度，70.53%的三级公立医院建立了远程医疗中心，81.29%的三级公立医院能够向医联体内成员单位提供至少一项远程医疗服务。

在人员结构方面，2020年，全国三级公立医院卫生技术人员中具有高级职称的医务人员比例为17.86%，较2019年提高0.61个百分点；医护比为1:1.52，超过2020年全国医疗卫生服务体系资源要素配置要求（1:1.25）；中医、儿科医师占比与2019年基本持平，麻醉、重症、病理医师占比较2019年有所提高。

2020年，全国三级公立医院门诊患者满意度和住院患者满意度分别为86.51分、91.68分，较2019年提高1.10分、0.67分。

医疗盈余普遍减少

2020年，在新冠肺炎疫情背景下，为确保疫情防控、日常诊疗同步开展，各医院加大防控力度，运行成本增加，运营压力加大。但总体上三级公立医院仍经受住了考验。

医疗服务方面，医疗服务数量整体减少，但疑难危重患者救治能力仍有提升。2020年，全国三级公立医院手术患者并发症发生率、I类切口手术部位感染率分别为0.56%和0.1%，均较2019年有所下降。2020年，三级公立医院门诊患者平均预约诊疗率达56.60%，较2019年提高9.34个百分点。在门诊患者平均预约诊疗率有较大幅度提高的情况下，门诊患者预约后平均等待时间仍稳定在22分钟。

运营效率方面，2020年，全国20个省份医疗盈余为负，占比62.5%，较2019年增加56.25个百分点；753家三级公立医院医疗盈余为负，占比43.5%，较2019年增加25.89个百分点。全国三级公立医院医疗盈余率为-0.6%，较2019年下降3.6个百分点；医院资产负债率为44.09%，与2019年基本持平。

跨省异地就医方面，跨省异地就医患者数量减少，但基本格局并未改变。跨省异地就医现象具有较为明显的地理相关性，并有向医疗资源相对丰富的区域聚集的趋势。如在跨省异地就医患者数量较多的省份中，流出安徽的患者中约85%流向江浙沪三地，流出河北的患者中约75%流向京津二地，河南跨省异地就医患者的主要流向为江浙沪京，江西跨省异地就医患者的主要流向为沪粤浙。

发展不平衡问题仍然存在

《通报》指出，通过绩效考核主要发现了四个方面的问题：一是三级公立医院发展不平衡问题仍然存在。区域间比较看，东北地区三级公立医院的信息化水平、人员配备水平和资金保障水平等相对较弱，西北地区和西南地区的医疗服务能力还需进一步提升。相比较而言，华东和华北地区在各指标上明显优于其他地区，华东地区所拥有的三级医院的数量以及各医院的相对水平均位于全国前列。区域内比较看，各区域内部同样存在省份和医院间的差异。例如，华北地区排名位于前列的优质医疗资源主要集中在北京，西南地区排名位于前列的优质医疗资源主要集中在四川，东北地区的优质医疗资源主要集中在吉林和辽宁。

二是精细化管理能力仍需进一步提高。33.33%（641家）的三级公立医院电子病历系统功能应用水平级别未能达到4级，主要集中在辽宁、黑龙江、山东等地区。三是患者就医感受和医务人员获得感仍需进一步改善。60岁以上的老年人对就医过程中挂号便捷程度、医院空间便利程度、服务设施配备、出入院手续办理的便捷程度等不满意的程度相对较高。四是相关部门责任仍需进一步落实。在积极承担新冠疫情防控工作的同时，虽然针对公立医院财政投入的力度有所增长，但与医疗收入减少的幅度（7.54%）相比，仍难以有效弥补相应缺口。

《通报》还显示，医院员工中，反映劳动强度较高、工作负担重的比例相对较高。分群体看，护士和初级职称人员的满意度相对较低，上述两个群体中，认为薪酬待遇和福利保障与预期目标存在一定差距的比例较高。