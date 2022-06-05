国家卫健委：疫情防控要坚决防止一刀切和层层加码 做到“九不准”

人民网北京6月5日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍做好全国高校学生离校返乡工作有关情况，并答记者问。

会上，国家卫健委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，目前全国疫情总体呈现稳定下降态势，5月30日以来，全国新冠本土感染者已经连续6天降至100例以下，但近日内蒙等局部地区又出现了新的聚集性疫情。当前，全国疫情防控形势依然严峻复杂，前期发生疫情的地区要继续做好应急处置工作，尽快阻断疫情传播，上海要坚决防止疫情反弹回潮扩散，北京要进一步阻断传播链条延长，吉林、辽宁要切实阻断沿边疫情扩散；其他地方要做好常态化疫情防控，持续巩固疫情防控成果。

雷正龙指出，在毫不动摇坚持“外防输入，内防反弹”总策略和“动态清零”总方针的前提下，各地要更加高效统筹疫情防控和经济社会发展，进一步提高防控措施的科学性、精准性、针对性，坚决防止简单化、一刀切和层层加码等现象，坚决做到“九不准”：

1.不准随意将限制出行的范围由中、高风险地区扩大到其他地区。

2.不准对来自低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施。

3.不准随意延长中、高风险地区及封控区、管控区的管控时间。

4.不准随意扩大采取隔离、管控措施的风险人员范围。

5.不准随意延长风险人员的隔离和健康监测时间。

6.不准随意以疫情防控为由拒绝为急危重症和需要规律性诊疗等患者提供医疗服务。

7.不准对符合条件离校返乡的高校学生采取隔离等措施。

8.不准随意设置防疫检查点，限制符合条件的客、货车司乘人员通行。

9.不准随意关闭低风险地区保障正常生产生活的场所。