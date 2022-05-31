严防猴痘！海关总署加强口岸卫生检疫

记者30日从海关总署获悉，近期，全球多个国家相继报告猴痘病例，为防止疫情叠加，海关总署对全国海关口岸卫生检疫相关工作作出部署，要求持续做好“多病共防”。

根据部署，海关总署及时组织专家开展风险评估，发布疫情警示通报，在口岸加强入境卫生检疫工作，包括严格落实入境人员健康申报、体温监测、医学巡查、采样检测等各项卫生检疫措施，加强进境携带、寄递物检疫和啮齿动物检疫，扎实做好实验室生物安全管理和检测工作准备等。同时，还强化多部门联防联控，严防疫情输入风险。

海关总署还提示出入境人员应提高风险认识，减少病毒暴露，降低感染风险。如在猴痘病毒流行地区，避免与啮齿、灵长动物发生任何接触，避免直接接触动物的血和肉，食用前需彻底煮熟，避免密切接触猴痘感染者及已被污染的物品，及时、正确洗手，到密集场所应注意佩戴医用口罩。

海关总署表示，出入境旅客应配合口岸卫生检疫工作，如在出入境途中出现不适症状，应及时、如实告知交通工具乘务员，并配合做好自我防护；如有发热、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大、大范围皮疹等症状的，要及时向海关申报，以便尽快获得检疫排查和后续诊治。