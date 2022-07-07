暑假让眼睛飞一会儿？ 陶勇医生：当心，真性近视不能治愈

“呵护眼睛，光明未来”是每一位家长的希望。目前，各地陆续迎来较长的暑期生活。长时间的网课之后，怎样科学保护眼睛？本期《1分钟养生课》邀请首都医科大学附属北京朝阳医院眼科主任医师陶勇，为网友讲解爱眼护眼相关知识。

暑假期间，不少学生喜欢追剧打游戏、熬夜玩手机等，长时间、近距离用眼，极易造成用眼过度，也让本应放松的暑假成为近视眼、干眼症等眼部疾病的高发期，尤其是有个别家长认为，靠近视手术就可以解决近视问题。对此，陶勇明确表示，真性近视不可逆，尤其是眼睛已经发展成为高度近视，那么做完手术之后，高度近视引发视网膜脱离、视网膜下的脉络膜新生管等恶性并发症的风险依然存在。

陶勇分析，经常近距离用眼，睫状肌一直处于收缩状态，晶状体一直属于变厚状态，久而久之，眼睛在看远处的时候，睫状肌也无法放松、无法牵引，晶状体变薄，从而导致远处的物体只能呈现在视网膜的前方，眼睛看不清楚远处，就会变成近视眼。

“如果是假性近视，多多休息还能恢复。一旦发展为真性近视，眼轴也就是眼球的长度被拉长以后，就目前的医疗手段来说，是没有办法可逆的。”陶勇说，近视手术仅仅是让人可以不用戴眼镜，相当于把眼镜装到眼睛里边，但眼轴的拉长不会改变，眼睛近视的本质也不会改变。

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