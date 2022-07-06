健身直播火了 我国有多少人养成健身习惯？

2019年开始实施的健康中国行动提出，每个人是自己健康的第一责任人。从健身App的繁荣到健身直播的火爆，近年来我国居民健康观念提升效果显著。

“目前，我国人均预期寿命提高到77.93岁，健康中国行动2022年主要目标提前实现。”在7月5日国家卫生健康委召开的新闻发布会上，健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安介绍，居民健康素养水平提升到25.4%，经常参加体育锻炼人数比例达37.2%。通过线上线下多种方式、新媒体传统媒体多种渠道，全民参与健康中国的氛围日益浓厚。

科学健身是群众的迫切需要

“随着人民对健康有了更高的渴望，也意识到了运动对健康的作用，更多的人参与全民健身中。”国家体育总局群体司副司长高元义表示，科学健身是群众迫切的需要。

因此，“发动群众健身、让大家动起来”的任务中多了几条，就是要回应民众对于“如何科学健身，如何更有效健身，如何在健身过程中避免意外伤害”等问题的关心。

为传播科学健身的理念、提供科学健身的方式方法，国家体育总局等单位建立了全民健身微信公众号，还和人民网建立“人民爱健身”的科学健身指导平台。高元义介绍，国家体育总局官网上有1200多条不同种类的健身视频，疫情期间为全国各地提供居家健身的方式方法，介绍不同项目的玩法，怎么科学地玩、怎么科学健身，这些视频的播放量达到328万次。

此外，通过在全国运动会上设立群众项目的比赛，更多健身爱好者登上体育盛会最高的舞台。今年4月底开展的全国全民健身线上运动会，到目前已有700多万人直接参与，浏览量高达几十亿。

“一个很好的健身视频不一定适合所有的人，每一位参与健身的人要因时因地、因自己的情况制订健身计划，因自己的状态和感受来调整健身计划。”高元义现场做起了科普，“不要一味追求更高、更快、更强，或者和别人比，容易造成伤害。要科学健身，掌握更好的健身技能，将能在短时间内达到最好的健身效果。”

打造百姓身边“15分钟健身圈”

从地域分布来看，生活在生活密集区的大城市居民，拥有的休闲空间比较少，健身场地也比较少，“健身去哪儿”成为健身痛点；从人群来说，“健身去哪儿”的问题集中在中老年人，他们身边的健身设施短缺。

健康中国行动中提出要推进基本公共体育服务体系建设、统筹建设全民健身场地设施，努力打造百姓身边“15分钟健身圈”，让想健身的群众有适当的场所。

“在户外的全民健身工程或者全民健身路径，现在都建到老百姓身边了。”高元义介绍，每年有几十亿元引导资金开展全民健身场地设施补短板工程，同时着力街道社区小型场地的建设，落实新建小区人均室内健身面积不小于0.1平方米或室外面积不小于0.3平方米的标准。同时，为了让公共体育场馆充分利用起来，国家体育总局和财政部每年拿出近10亿元补助低收费或者免费开放的体育场馆。据统计，2022年补助的体育场馆超过2100个，覆盖全国300多个地市1300多个县级行政区域，受益2亿人次。各地也不断总结经验，进行试点逐步解决“健身去哪儿”的问题。

“通过考核和实地调研，我们发现各个地方积极行动，也总结出不少经验做法。”毛群安表示，各地各部门协同推进健康中国行动，在工作中努力创新方式方法，有力提升了社会健康治理的能力。