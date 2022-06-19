父亲节：痛风偏爱男性 这份预防指南送给父亲

今天是父亲节。父爱是一种无声的爱，陪伴我们长大，养育我们成人。但是随着我们的长大，父亲却一点一点变老，健康问题不断出现。生活中，大家多认为内分泌疾病更加青睐女性，然而痛风却是例外，它更偏爱男性。

河南中医药大学第一附属医院主任医师冯志海介绍，痛风也被称为富贵病，是人体嘌呤代谢紊乱，尿酸产生过多或因尿酸排泄不良而致血中尿酸升高，尿酸盐结晶沉积在关节滑膜、滑囊、软骨及其他组织中引起的反复发作性炎性疾病。

“痛风往往在伴有剧烈疼痛的急性关节炎发作时才被重视。”冯志海表示，痛风急性发作期，表现为单个关节出现红肿热痛，一般是第一跖趾关节，发作时间快，易形成痛风结石，也可造成肾功能不全、尿毒症等。

那么，痛风为什么好发于男性呢？冯志海说，准确原因尚不十分清楚。有观点认为与男性雄激素高相关。普遍认为男性平时应酬多，加上喜欢海鲜、啤酒、鲜汤火锅等食物，这些含嘌呤高的食物易造成体内尿酸增加，排泄减少，形成高尿酸血症，进而发展成痛风。

“由于饮食等生活方式的改变，痛风的发病率正在逐年增加，并有年轻化的趋势。”冯志海建议，预防痛风要保持健康饮食，合理安排一日三餐，适当多饮水，避免暴饮暴食，少吃海鲜、动物内脏或是高汤等高嘌呤食物；戒除吸烟、酗酒等不良嗜好；避寒冷免潮湿；劳逸结合，调畅情志，适当运动，避免久站及情绪剧烈波动；积极治疗高血压、糖尿病、高脂血症等疾病，定期做尿酸检查。（视频制作：实习生唐妍双）

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