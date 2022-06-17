刘清泉：方舱医院感染者中医药使用率接近100%

在常态化疫情防控形势下，准备一定数量的方舱医院，既保证了新冠肺炎的救治工作，又保障了老百姓正常医疗服务。

2020年1月，首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉曾任武汉首个中医方舱医院江夏方舱医院院长。2022年4月作为中央指导组专家赴上海参与疫情救治工作，刘清泉主要负责定点医院重症和危重症患者救治工作。他在接受采访时表示，在方舱医院的治疗过程中，充分体现了中医药的特色和优势。

科学认识中医药治疗新冠的效果

“方舱医院主要的功能是隔离人群，把已经感染阳性，但是还没有完全出现症状的感染源隔离起来。”刘清泉介绍，在疫情救治工作中发现，中医药对于促进感染者核酸检测结果转阴，阻断疾病的发展进程和减少重症，起到了较好的效果。

“我国方舱医院的最大优势就是中医药的介入和使用。”刘清泉说，一旦患者CT影像可见肺内渗出等肺炎表现时，就要去定点医院进行治疗，由于中药的广泛使用，使这类人群不至于转成重症。方舱医院还体现了中医非药物治疗法的特色和优势，比如打太极拳、练八段锦，对缓解焦虑情绪等起到了非常好的作用。

刘清泉强调，中医药的使用要充分地展示出来。作为中医医生，在面对质疑时，要科学地跟病人讲解中医药治疗新冠的有效性。

谈到方舱医院的运行，刘清泉表示既要治疗疾病又要有安全的管理。一是方舱的组织工作要做好，组织结构要完善；二是方舱的病人比任何一家现实的医院都要大得多，安全管理是一个重要问题。

另外，对于方舱医院，刘清泉的最大感受是体现了国家的制度优势 “除了中医药以外，更重要的特点就是发挥基层党组织的作用。”刘清泉说，很多方舱都建立了基层党组织、党小组，志愿者团队。组织好框架，运用好中医药，发挥基层党组织作用，这可能是方舱医院运行良好的一个重要办法。

方舱医院感染者中医药使用率接近100%

新冠肺炎疫情发生以来，坚持中西医结合、中西药并用，中医药全面参与疫情防控救治，作出了重要贡献。

今年4月，中国工程院院士张伯礼、中国科学院院士仝小林和广州中医药大学副校长张忠德，以及刘清泉等国家中医医疗救治专家组成员，专门就上海市的中医药抗疫进行两次研讨，并结合上海市级中医药防控新冠肺炎专家组的意见，提出了切合上海市实际的中医药防治方案。

刘清泉说，在本轮疫情中，上海市坚持中西医并重、中西药并用，在方舱医院，感染者中医药的使用率接近100%，做到了应服尽服。

刘清泉分析，从中医角度看，奥密克戎变异株感染者的症候呈现风、热、湿、毒的特征。风热的特征是传播非常快，发病相对轻，咽喉部为主。根据风热之邪的变化，在原来化湿清热的基础上，加用疏风解热的治法还是非常有效的。

对于已经得病的普通型和轻型人群，重要的办法就是通过中药进行干预治疗，比如通过化湿解毒、健运脾胃的办法防止其向重症转化。重症和危重症阶段，中西医各发挥所长，其目的是减少死亡率。比如在解决高热的问题上，可能中医的办法能够更彻底地把热清除掉，运用宣肺通腑泄热这样一些治法，也能起到很好的作用。

“对于不同类型的感染者，中医药采取辨证施治，分层分类救治。”刘清泉说，中医以不变应万变的思维理念来去应对各种突发疾病，体现了它的“先症而治”。