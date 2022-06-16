老年人如何做好新冠防护？张伯礼：积极接种疫苗 身体不适及早干预

新冠病毒疫苗是疫情防控的重要手段，并在预防重症、死亡等方面效果明显。

“在香港、上海的疫情中，都体现出来了接种疫苗的重要性。”近日，中国工程院院士、全国新冠肺炎疫情医疗救治专家组中医组组长张伯礼在接受采访时表示，希望老年人，尤其是有基础病的老年人，积极接种新冠病毒疫苗。

另外，张伯礼也强调，老年人做好自己的防护至关重要。尤其有基础病的老年人不要中断治疗，要备一些常用药和必需药品。

同时，一定要维持营养，调节好身体免疫功能，睡好觉，不熬夜。“有些人平常抽烟，肺里面有些老慢气，经常咳痰，平常一说话就听着痰音很重，类似这种人要及早干预一下，这是对自己的保护，也是最好的免疫。”

5月20日，张伯礼完成上海新冠肺炎疫情中医药指导工作返回天津。他介绍，上海疫情中，患病的老人和儿童比例相对较高，重症患者也比以往更多，所以救治难度比较大。对此，中医药在其中做了很大的贡献，通过采取中西药结合协同作战、“一人一策”进行治疗，取得了比较好的成绩。

张伯礼介绍，在上海，老年人合并为基础病的人比较多，一旦感染新冠以后，往往非常容易导致重症。在重病的老年患者当中，接种疫苗的比例较低。

从治疗当中看，有些有基础病的老年人虽然也感染了，但经过7天到10天的治疗以后，情况平稳的可以出舱，回到家进行密切观察。这些病人中，接种疫苗的人比例要相对高得多。

“所以，老年人一定要接种疫苗。”张伯礼强调, 老年人接种疫苗的风险比其他年龄段的人高一些，但与一旦感染以后转重的风险相比，还是要小得多，利大于弊。所以还是积极推荐老年人，特别是有基础病的老年人接种疫苗。

资料显示，截至6月4日，我国累计报告接种新冠疫苗33亿8391.8万剂次。60岁以上老年人接种覆盖人数达2亿3041.1万人，完成全程接种2亿1843.8万人，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的87.27%、82.73%。完成加强免疫接种1亿6944.7万人。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆在5月27日召开的国务院联防联控机制发布会上指出，现在病毒的变异和进化增加了不确定性，当前奥密克戎疫情在全球，尤其是有些国家流行的还是比较严重的。在这种情况下，对那些有基础性疾病的老年人如果不完成全程接种、加强针接种，一旦疫情出现时，会带来更多的重症、也会增加医疗救治负担。当务之急是尽快全程接种，符合条件的尽快完成加强针的接种。

“要把这一点尽快地落到实处，建立免疫屏障非常关键。”张伯礼说。

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