全民健身热潮向纵深发展（奋进新征程 建功新时代·伟大变革）

浙江温州庆年坊社区，这里的百姓健身房总是很热闹。跑步机、立式单车、划船器……扫一扫器材上的二维码，还能观看健身教学视频。“在家门口锻炼很方便，平均一天只要一元钱。”居民朱玉萍赞不绝口。政府补贴，市场运营，社会体育指导员当教练——这样的百姓健身房，如今在温州已建成近300家。

一个创新举措，折射出我国全民健身事业的蓬勃发展。放眼神州大地，健身场地设施持续改善，群众赛事活动如火如荼，体育社会组织释放活力，一幅“我运动，我快乐”的时代画卷徐徐铺展。

习近平总书记指出：“全民健身是全体人民增强体魄、健康生活的基础和保障，人民身体健康是全面建成小康社会的重要内涵，是每一个人成长和实现幸福生活的重要基础。”

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央大力推动体育事业改革发展，将全民健身上升为国家战略，广泛开展全民健身运动，推动全民健身和全民健康深度融合。一个筋骨强健、意气风发的中国，正向着建设体育强国的宏伟目标阔步前行。

——办以人民为中心的体育，夯实健康中国之基。

陕西渭河两岸，八百里秦川全民健身长廊令人眼前一亮。24个全民健身中心、19个运动公园、99个全民健身活动站点鳞次栉比，各类健身器材一应俱全，服务沿线200余万群众。今年77岁的贺青磊几乎每天都来这里锻炼，“真是赶上了好时候！”

健身去哪儿，曾是一个“老大难”问题。各地因地制宜想对策，千方百计补短板。城市闲置“边角地”变身日常锻炼好去处，更多体育场馆向社会免费或低收费开放，“15分钟健身圈”举步可达，“雪炭工程”惠及老少边穷地区……截至2021年年底，全国体育场地数量增至397.1万个，人均体育场地面积达到2.41平方米。

“硬件”扩大供给，“软件”也要跟上。如今，近300万基层社会体育指导员将科学健身知识和服务送到百姓身边。在江苏、河北等地，很多国民体质监测站点设在体育场馆内，通过“体卫融合”开展运动促进健康行动。

体育发展成果全民共享，群众健身氛围愈加浓厚。数据显示，我国经常参与体育锻炼的人数已超过4亿人，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的逾九成。

——体育公共服务与时俱进，满足群众多元需求。

最近，一场包含数十个项目的“全民健身线上运动会”，让居家人群找到新乐趣。北京市民张宏武每天打卡跳绳赛，“可以和全国高手过过招！”据统计，线上运动会推出1个月，参与人数已突破330万。

当体育成为一种生活方式，就会激发出大众更多样化的健身需求。跑步、骑行的队伍日益壮大，户外运动方兴未艾，“社区运动会”备受青睐……面对群众强烈的健身意愿，政府主导、多部门协同、全社会参与、全民共建共享的“大群体”格局已初步形成。

从2017年开始，全运会新增设群众项目比赛。在宁夏回族自治区青铜峡市陈袁滩镇，村民李慧娟每天傍晚组织大家跳广场舞，最终率队登上了陕西全运舞台。像这样“接地气，聚人气”的群众性赛事活动，近年来呈现快速增长。

全民健身写入各地政府工作报告，让这一民心工程“热起来”。政府兜牢底线，社会力量办体育的积极性不断提高。每年8月8日“全民健身日”，大江南北无数跃动的身影，迸发出满满的获得感和幸福感。

——抓住北京冬奥会历史机遇，助推群众体育发展。

重庆人封先樵生长在“火炉”，却与皑皑白雪结缘。开办滑雪培训学校，考取教练证，“这都得益于冰雪运动的大力推广。”如今，重庆已有5家冰场、8个滑雪场馆，年均举行40多场冰雪赛事活动。

乘着北京冬奥会、冬残奥会的东风，冰雪运动“南展西扩东进”，助推全民健身热潮向纵深发展。“带动3亿人参与冰雪运动”目标变成现实，吹响了加快建设体育强国、健康中国的号角。

体育强国的基础在于群众体育。在陕西省志丹县，少年足球队踢出“金字招牌”，带动了全县足球氛围的提升；在广州，视障运动爱好者和领跑员组成跑团，一起挑战马拉松……从个体参与到形成风尚，全民健身的阳光洒在每个人身上。

“多一个篮球场，就少十张麻将桌。”广东汕尾陆河县联安村村民们常念叨这句话。从以前的贫困村，到靠“体育+旅游+产业共建”脱贫摘帽，变化就在几年间。建绿道、办比赛，全民健身不仅带领村民奔小康，更让村风焕然一新。

百姓得实惠，日子有奔头。全民健身正与经济社会更多领域产生“化学反应”，推动体育事业高质量发展，见证着综合国力提升和社会文明进步。踏上新征程的全民健身必将推陈出新、再上层楼，为实现中华民族伟大复兴注入澎湃力量。

《 人民日报 》（ 2022年06月16日 04 版）