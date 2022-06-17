“小动作”益健康（中医养生）

平时生活中，抽出几分钟稍微动动手脚就可以养生，以下是几个养生“小动作”：

吞咽唾液 晨起舌舔唇、齿，使口中唾液充盈，然后含而咽之，如此反复吞咽三次即可。

捶背通络 捶背手法应力度均匀，轻拍轻叩。每次捶背时间10至20分钟，每分钟60至80下，每日1至2次。

揉膝搓足 长期处于坐位时，两手掌心分别捂在左右膝盖上，利用手心的温热对膝盖进行温敷，并用手指点按抓揉膝盖。最后用手搓双脚的涌泉穴，直到足心有热感为止。

闭目养神 工作间隙可闭上双眼，最好能摩擦两掌生热，趁热用双手捂住双眼，或者进行适温热敷。

甩手踮脚 全身放松，胳膊像挂在肩上，肩带动手臂靠惯性和弹力甩动，同时抬起脚后跟再落下，如此反复，让脚跟有节奏地轻震地面，每天早晚各做15分钟。

按摩鼻子 两手大拇指的指背中间一节，相互擦热后摩擦鼻尖，用两手指摩擦鼻子两旁（迎香穴），再用手指从上向下刮鼻梁，3个动作连续做。

双手握拳 将双手紧握成拳，全身同时稍稍用力，然后放开，重复50至60次，每天早晚各做一组。

转动脖子 坐在椅上，先抬头，尽量后仰，再把下颏俯至胸前，使颈背肌肉放松和拉紧，然后头向左右两旁侧倾10至15次，再将腰背贴靠椅背，两手在颈后抱拢片刻。

张嘴闭嘴 将嘴巴轻松地、最大限度地一张一合，带动面部肌肉，进行有节奏的运动。每组张合50次，约1分钟，每天早晚各做一组。

极目远眺 尽眼力所及眺望远方，最好是在绿色植物较多的环境中登高望远。目视前方，可结合转动眼球，缓解眼睛疲劳。

《 人民日报 》（ 2022年06月17日 19 版）