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“小动作”益健康（中医养生）

孙伯青

2022年06月17日05:12 来源：人民网－人民日报

　　平时生活中，抽出几分钟稍微动动手脚就可以养生，以下是几个养生“小动作”：

　　吞咽唾液  晨起舌舔唇、齿，使口中唾液充盈，然后含而咽之，如此反复吞咽三次即可。

　　捶背通络  捶背手法应力度均匀，轻拍轻叩。每次捶背时间10至20分钟，每分钟60至80下，每日1至2次。

　　揉膝搓足  长期处于坐位时，两手掌心分别捂在左右膝盖上，利用手心的温热对膝盖进行温敷，并用手指点按抓揉膝盖。最后用手搓双脚的涌泉穴，直到足心有热感为止。

　　闭目养神  工作间隙可闭上双眼，最好能摩擦两掌生热，趁热用双手捂住双眼，或者进行适温热敷。

　　甩手踮脚  全身放松，胳膊像挂在肩上，肩带动手臂靠惯性和弹力甩动，同时抬起脚后跟再落下，如此反复，让脚跟有节奏地轻震地面，每天早晚各做15分钟。

　　按摩鼻子  两手大拇指的指背中间一节，相互擦热后摩擦鼻尖，用两手指摩擦鼻子两旁（迎香穴），再用手指从上向下刮鼻梁，3个动作连续做。

　　双手握拳  将双手紧握成拳，全身同时稍稍用力，然后放开，重复50至60次，每天早晚各做一组。

　　转动脖子  坐在椅上，先抬头，尽量后仰，再把下颏俯至胸前，使颈背肌肉放松和拉紧，然后头向左右两旁侧倾10至15次，再将腰背贴靠椅背，两手在颈后抱拢片刻。

　　张嘴闭嘴  将嘴巴轻松地、最大限度地一张一合，带动面部肌肉，进行有节奏的运动。每组张合50次，约1分钟，每天早晚各做一组。

　　极目远眺  尽眼力所及眺望远方，最好是在绿色植物较多的环境中登高望远。目视前方，可结合转动眼球，缓解眼睛疲劳。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月17日 19 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)


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