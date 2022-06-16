一次性注射治疗艾滋病成为可能

以色列特拉维夫大学开展的一项新研究为艾滋病治疗提供了一种新的独特方法，有望开发成相关疫苗或促成一次性治疗艾滋病。这项技术利用了B型白细胞，这些白细胞能在患者体内进行基因改造，并分泌针对艾滋病病毒（HIV）的中和抗体。该研究发表在最近的《自然》杂志上。

在过去的20年里，科学家尝试将艾滋病从致命转变为慢性治疗，许多患者的生活由此而得到了改善。然而，找到可为患者提供永久治愈的方法，还有很长的路要走。

B细胞是一种白细胞，负责产生针对病毒、细菌等的抗体。B细胞在骨髓中形成，当它们成熟时，会进入血液和淋巴系统，并从那里进入身体的不同部位。

到目前为止，只有少数科学家能够在体外设计B细胞。在本研究中，特拉维夫大学阿迪·巴泽尔实验室首次开发出一次性注射治疗艾滋病的新方法。他们通过基因工程在体内对B细胞进行改造，让这些细胞产生所需的抗体。基因工程是用源自病毒的病毒载体完成的，病毒载体经过工程改造，不会造成损害，而只是将编码抗体的基因带入体内的B细胞。

研究人员已能准确地将编码抗体基因引入B细胞基因组中的所需位点。所有接受过治疗的模型动物都有反应，血液中含有大量所需的抗体，并确保实际上能有效中和实验室培养皿中的HIV病毒。

研究人员称，他们结合了CRISPR将基因引入所需位点的能力，以及病毒载体将所需基因带到所需细胞的能力，从而改造了患者体内的B细胞。研究人员使用了腺相关病毒（AAV）家族的两种病毒载体，一种载体去编码所需的抗体，另一种载体去编码CRISPR系统。当CRISPR切入B细胞基因组中的所需位点时，它会指导基因的引入：编码仅针对HIV病毒的抗体基因。

研究人员预期，在未来几年内，将能以这种方式生产治疗艾滋病、其他传染病和某些由病毒引起的癌症（如宫颈癌、头颈癌）的药物。

【总编辑圈点】

当工程B细胞遇到病毒时，病毒会刺激并“鼓励”它们分裂，所以科学家正在利用疾病的真正原因来对抗它。现在开发的这种创新治疗方法，可通过一次性注射击败病毒，极大可能改善患者的病情。更重要的是，如果病毒发生变化，B细胞也会发生相应的变化去对抗它，可以说，这是创造了有史以来第一种可在体内进化并在长久“军备竞赛”中击败病毒的药物。