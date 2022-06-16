男子露营时蜱虫钻入体内 当心！一种致命小虫进入活跃期

近日，有报道称，江苏张先生与家人露营时被蜱虫咬伤左腿，一半虫身钻入其体内。医生提醒，被蜱虫叮咬可能导致森林脑炎、莱姆病等。此前已有患者被蜱虫叮咬后致死的报道。

蜱虫叮咬全年均可发生，每年4月至9月是蜱虫活跃期。而这个时期，人们户外活动增多。尤其是喜欢去草丛、树林玩耍的孩子，一不小心就容易被蜱虫“盯上”。

那么，到底什么是蜱虫？被蜱虫叮咬后应该怎么处理？对此科技日报记者采访了相关专家。

以吸血为生的节肢动物

蜱虫是一种危险的吸血节肢动物，它也被称为草爬子、狗豆子、壁虱，分为硬蜱和软蜱。资料显示，蜱虫多生活在森林、灌木丛和草地之中，也常寄生在一些动物身上，以吸血为生。

北京儿童医院皮肤科医师汪洋表示，蜱虫尤其喜欢叮咬人体皮肤较薄又容易被忽视的部位，如头皮、耳后、腋下、腹股沟、脚踝下方、脚趾间等部位。

蜱虫口器复杂，长着一些“倒刺”，可埋在人体皮肤中吸血，难以直接取下，吸血时间可以长达数天。汪洋表示，不吸血时，蜱虫个头如芝麻粒大小，附着在人体或动物皮肤表面，宛如一个“小黑痣”，吸血后蜱虫体积可以增大数十倍甚至百倍。

在吸血过程中，蜱虫的唾液还会分泌神经毒素，导致人体的运动性纤维传导出现障碍，会引发呼吸衰竭，甚至可致人死亡。

据《中国重要医学昆虫分类与鉴别》，蜱虫吸食血液，对人畜造成很大危害，不仅会造成宿主血液损失，而且可引起宿主皮肤过敏反应，刺伤处往往会形成溃疡。更为严重的是，蜱虫可以传播人畜共患的疾病。在虫媒传染病中，蜱虫传播的病原体种类最多，仅我国目前就发现了巴贝虫病、森林脑炎、克里米亚-刚果出血热、北亚蜱媒斑点热、Q热、土拉弗氏菌病、莱姆病、蜱传回归热、人埃立克体病等多种蜱传疾病。

据悉，被蜱虫叮咬后，人最短可在2至3天后发病，通常在1至2周后发病，也有的约在1个月后发病。被蜱虫叮咬后常见症状为发热、乏力、肌肉酸痛、畏寒等，病变常累及的部位为肺、淋巴结、肝脏、皮肤、中枢神经系统，重症患者可能会有神志异常等表现。

被叮咬后不能强行将其拔出

专家提醒，被蜱虫叮咬后，不可生拉硬拽强行将其拔出，因为蜱虫的头有“倒刺”，强行取出会让蜱虫的头留在身体内。也不能挤压、碾压或刺穿蜱虫身体，不能将其捏碎或拍死，一旦蜱虫的头断在身体里，毒液堆积在伤口内，人就可能会中毒。

北京中医药大学第三附属医院急诊科副主任医师李坚建议，被蜱虫咬后应及时去医院进行处理，医生会用乙醚或煤油涂在蜱虫的头部，然后用镊子将蜱虫去掉，再对局部进行消毒。如果患者出现中毒症状，需要遵医嘱进行治疗。

为预防被蜱虫叮咬，专家建议，应尽量避免在蜱类主要栖息地如草地、树林等环境中长时间坐卧。如果需进入此类地区，应注意做好个人防护，尽量穿长袖衣服、长裤，不要穿凉鞋。注意扎紧裤腿或把裤腿塞进袜子或鞋子里，尽量减少裸露部位。除此之外，穿浅色衣服可便于查找身上有无蜱虫，尽量选择表面光滑的针织衣物，这样蜱虫不易粘附。

汪洋提醒道，为防止被蚊虫叮咬，有人会在暴露的皮肤上使用含避蚊胺（DEET）的驱虫喷雾剂，但需要注意的是，2个月以下的新生儿不应使用任何驱蚊虫剂，可使用蚊帐进行物理遮挡。

专家表示，从郊外草地、森林等地回来后，要注意检查衣服和身体各部位，尤其是腋窝、腹股沟、头皮、耳后等部位，以确保没有蜱虫附着，还要注意检查器材及宠物等，如果发现蜱虫要立即清除。