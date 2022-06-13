直播预告：前列腺癌患者如何进行自我健康管理？

前列腺癌是中老年男性群体的高发肿瘤，在我国，近年来该病的发病率和死亡率都有所上升。

为让公众与患者了解前列腺癌的危害，呼吁男性群体提高意识和疾病防治能力，做到早预防、早发现、早诊断、早治疗，6月14日16:00至17:00，“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京安贞医院泌尿外科主任张宁，为广大网友科普前列腺癌患者自我健康管理注意事项。

专家简介：

张宁，首都医科大学附属北京安贞医院泌尿外科主任，教授，博士生导师，医学博士。任中国医师协会泌尿外科分会肿瘤学会委员、中国医师协会泌尿外科分会青年委员、北京肿瘤学会泌尿专业委员会常委等。

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