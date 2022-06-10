避免盲目开展全员核酸检测（国务院联防联控机制发布会）

本报北京6月9日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制9日召开新闻发布会，介绍做好核酸检测工作、抓好疫情防控有关情况，并答记者问。

“核酸检测技术在我国已经经过了数十年的发展和完善，设备、试剂已经国产化。”中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波介绍，我国医疗卫生机构已经将核酸检测技术广泛应用于流行性感冒、麻疹、风疹、手足口病、病毒性腹泻等传染病病原体的检测、监测或筛查。目前，包括新冠病毒在内的我国40种法定传染性的病原体都可以通过实时荧光PCR技术检测相关的病原体。

“核酸采样对人体没有伤害。”国家卫健委临床检验中心副主任李金明说，采样拭子看起来像棉签，但不是棉签，它的材质是聚酯或者尼龙纤维，与牙刷比较类似。采样拭子属于医疗器械，生产环境和要求非常严格，最基本的质量标准是无毒无害。人们在采样的过程中咽部受刺激，可能会有不适感，比如恶心、痒、咳、呕吐感等，会在采样完成后缓解。

“避免盲目开展全员核酸检测。”国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华说，核酸检测的重点应放在高风险人群、高风险岗位的工作人员以及有疫情的地区。疫情发生后，各地要根据需要制定科学的核酸检测策略，划定核酸检测的范围和频次，将受检人员按照风险等级由高到低依次开展核酸检测。封控区应该在24小时内完成首次全员核酸筛查，管控区要在48小时完成首次全员核酸筛查。各地可以根据需要进行调整。在没有发生疫情，也没有输入风险的情况下，查验核酸证明不应成为一种常态。“对于采取非法的、强制居民进行核酸检测的地区、单位和作出决定的个人，国务院联防联控机制将要求有关地方及时整改纠正。”

我国提供核酸检测服务的医疗卫生机构主要有医疗机构、疾控机构和医学检验实验室。国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红说，医学检验实验室通常称为“第三方检测机构”，其审批、校验和管理与其他医疗机构一样，应当按照《医疗机构管理条例》《医疗机构管理条例实施细则》《医学检验实验室基本标准（试行）》的有关规定进行注册、审批，并取得医疗机构执业许可证。开展核酸检测，必须符合临床基因扩增检验实验室的相关规定，并具备生物安全二级及以上条件以及PCR实验室条件，在卫生健康行政部门进行登记备案。从事检测的人员，应在培训合格后才能开展工作。

“个别检测机构在检测过程中违规对多管样本进行混管检测，违反质量安全的有关规定，增加漏检风险和污染机会，影响检测结果的准确性，干扰疫情防控大局。”北京市卫健委副主任李昂说，对于检测机构的违法行为，北京始终坚持“零容忍”，发现一起、查处一起。涉事机构已被停止执业，对相关人员的违法行为已移交公安机关进行立案侦查。

一些大城市开始建立步行15分钟核酸采样圈。郭燕红说，口岸城市、省会城市和千万级人口城市，由于疫情输入风险较高，建立步行15分钟核酸采样圈，有利于为应检尽检和愿检尽检的人群提供更加便利的核酸检测服务。要强调的是，建立15分钟核酸采样圈主要集中在疫情输入风险较高，特别是人口多的大城市，不是要求所有城市都要建立，不能搞“一刀切”。

郭燕红介绍，国家卫健委要求各地合理设置核酸检测点，对采样点进行网格化布局；通过官方网站、客户端、微信公众号和公共服务小程序等多种形式，及时公布采样点信息，便于公众就近选择；弹性安排采样时间，并及时更新，方便不同人群的需要；及时反馈和更新检测结果，让公众能尽快查询到结果。

《 人民日报 》（ 2022年06月10日 04 版）