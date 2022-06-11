北京一酒吧聚集性疫情累计报告二十九例感染者

新华社北京6月10日电（记者鲁畅、王普）记者从10日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，6月10日0时至15时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者21例，均已转至定点医院隔离治疗，相关风险点位及人员已管控落位。6月9日0时至10日15时，涉天堂超市酒吧聚集性疫情累计报告29例感染者。

据介绍，涉天堂超市酒吧聚集性疫情感染者中，26例于6月6日至7日前往过天堂超市酒吧（工体西路6号），1例为该酒吧工作人员，2例为到访人员的续发关联人员。感染者涉及12个区，其中30岁以下人员占比超85%。到访人员涉及餐饮从业人员、公司职员等，职业构成多样。

朝阳区人民政府副区长杨蓓蓓介绍，截至目前，涉天堂超市酒吧聚集性疫情已判定密接4402人（含同时空人员）、次密接52人，朝阳区已对天堂超市酒吧周边200米范围内涉及的光彩国际公寓进行管控，对小区居民进行核酸检测，共采集665人，结果均为阴性。杨蓓蓓表示，将对全区酒吧、网吧、KTV、剧本杀等娱乐场所进行停业整顿，相关行业纳入重点行业人员防疫管理。

北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰表示，由于酒吧人员密集，到访人员构成复杂，且存在未按规定扫码、测温、查验核酸检测阴性证明的情况，增大了疫情防控难度，预计未来该酒吧到访人员及其密切接触者存在核酸筛查阳性的可能。

据悉，4月22日至6月10日15时，北京市累计报告1860例新冠肺炎病毒感染者，涉及15个区和经开区。