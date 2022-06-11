感谢坚守，上海最后一批援沪医疗队离沪

6月10日，伴随着仲夏的微风细雨，载着浙江省和江苏省援沪重症医疗队队员的大巴先后驶离各自的驻地。至此，上海本轮疫情中的所有援沪医疗队完成救治任务撤离上海。

作为坚守至最后的援沪队伍，两支医疗队始终坚持“人民至上、生命至上”的理念，在患者救治和护理难度最高的ICU病房，与病魔缠斗，与死神赛跑。

“我们的任务结束了，我为能身在这样一支队伍里而感到骄傲，患者的康复是我们最大的期盼！”临行前，浙江大学医学院附属第二医院急诊科护士于莉说。

4月19日，浙江省援沪重症医疗队抵达上海，随后与上海市第六人民医院临港院区和浦东新区公利医院重症医学科对接，130名队员分成两组，在两家医院迅速组建并各接管16张床位的ICU病房。

“把最重的病人收到浙江队来，其他病房需要浙江队帮忙的也请随时提出来。”浙江省援沪重症医疗队领队、临时党支部书记蔡洪流说，在重症救治前线，浙江队始终不畏困难、冲锋在前。

4月22日，在公利医院重症监护室开始收治患者当晚，蔡洪流和副领队王晓蓉带领队员从夜间9点到翌日凌晨4点收治了5位危重型新冠肺炎患者。

“在ICU的日子，没有昼夜之分，随时响起的监护警报，既见证了生命的无常，也见证了希望的延续，愿我们的坚守能换来更多的‘相守’。”于莉说。

“星光不问赶路人，时光不负有心人。”回望40余天的战斗经历，江苏省援沪重症医疗队领队、临时党支部书记程张军感慨万千。

4月24日，江苏省援沪重症医疗队驰援上海，130名队员分为两支队伍，一队80人承接上海市老年医学中心G9、G10两个亚重症病区的护理工作，二队50人整建制接管上海市第八人民医院重症医学科。

从最初面对尚不完善的设备和技术条件，队员们自己动手“改造”工作区，到与医院配合有序接收患者，实施目标导向的管理策略、加强高危患者筛查和识别、推进救治关口前移……程张军带领队员们用智慧和汗水帮助第八人民医院打造了一支“带不走”的ICU队伍。

程张军说，由于ICU里危重症患者多为高龄老人，且缺乏自理能力，队员们把患者当成亲人，为他们喂饭、理发、清理胡须等，对于病情允许的患者，帮助其早期下床进行轮椅或行走锻炼。

“只有我们全身心投入，病人才能重获新生，患者家属的信任和肯定是对重症救治医护人员最好的褒奖。我坚信上海的明天一定会更加美好！”程张军说。

新华社上海6月10日电