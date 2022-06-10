“晕”也可能是病：眩晕和头晕要分清

新华社沈阳6月9日电（记者于也童、洪可润）63岁的李女士最近一直睡不好觉，一翻身就觉得天旋地转，她本来没在意，没想到症状越发严重。去医院检查才发现，引发自己眩晕的“真凶”是一种名为耳石症的病。

6月9日是“中国眩晕防治日”。专家提示，“晕”也可能是病，且眩晕和头晕是两个不同概念，就诊时要讲清“晕”持续的时间和具体表现，这对疾病诊断有重要作用。

很多人都有过眩晕、头晕的情况。沈阳市第一人民医院神经内三科主任医师姜扬介绍，眩晕和头晕是两个概念，其发病症状和应对办法都不一样。

“头晕有时也称为头昏，是头内出现的不适感而又不能准确表达的症状，可表现为轻微的不稳感、漂浮感、运动感，通常由低血压、脑缺血、低血糖等疾病引起。”姜扬说，而眩晕是一种运动错觉，发作时并无外界刺激，可表现为旋转、翻滚、摇摆、倾倒感和颠簸感等，有些类型的眩晕在发作前还可能出现耳鸣或耳胀满感。“患者应尽可能准确描述自己的症状，有利于医生判断，更好对症下药。”

“晕头转向”时，我们应该怎么做？专家指出，需谨记“停、救、稳”三个字。即立即减慢或停下正在进行的活动，症状严重的话需要寻求朋友、家人的帮助，尽量降低重心，维持坐、躺或趴的体位，减少跌倒的发生。

专家提醒，“晕头转向”看似事小，但可能引发严重后果。若要探究引发“晕”的疾病，精准诊治、详尽查体和辅助检查必不可少。因此，我们一旦出现眩晕或头晕，应及时前往医院就诊，谨防耽误病情。