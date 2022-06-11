法国疫情再度反弹 奥密克戎毒株BA.5进化分支传播范围扩大

中新网巴黎6月10日电 (李洋 李玥)法国新冠疫情再次反弹，目前在法国占据主导地位的仍为奥密克戎毒株BA.2进化分支，但BA.5进化分支的传播范围正在不断扩大，约占新增确诊病例的五分之一。

据法国媒体10日报道，法国最近几日新增确诊病例数不断增加，全法新冠发病率也持续上升。奥密克戎毒株BA.2进化分支仍占主导地位，约占新增确诊病例的80%，同时，奥密克戎毒株BA.5进化分支和BA.4进化分支也正在迅速传播。根据官方公布的数据，5月底BA.5进化分支已占新增确诊病例的18%，BA.4进化分支占1.1%，两者加起来约占新增确诊病例的五分之一。已经公布的科学研究表明，奥密克戎毒株BA.5进化分支和BA.4进化分支比BA.2进化分支传播力更强。

这两个新变种在法国正在进一步传播。根据法国官方此前发布的数据，截至4月底，只有0.4%的新增确诊病例涉及BA.5进化分支和BA.4进化分支；5月9日，在当日新增确诊病例中，BA.5进化分支仅占1.5%，BA.4进化分支占0.5%；而仅仅一个月后，这两个进化分支的占比就达到了约五分之一。BA.5和BA.4进化分支中包含的L452突变也在迅速传播，5月30日，当天27%的确诊病例检测出携带该突变，而一周之前这一比例仅为12%。法国卫生部指出，需要对该突变进行密切检测，因为德尔塔毒株上携带的L452R突变就与其传播能力增强密不可分。

另外，法国体育部10日发表声明称，法国体育部长卡斯特拉新冠检测结果呈阳性，确诊感染新冠病毒，她将自我隔离7天，并进行远程办公。(完)