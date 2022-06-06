直播预告：关注新生儿眼健康 早筛早诊是关键

0至6岁是儿童视力发育的关键时期，这一时期的眼病对儿童视力发育危害极大，许多眼病如果不能得到及时的发现和治疗，将会对儿童的视力造成不可逆转的损害。新生儿出生后多久要进行眼病筛查？哪些因素可能造成新生儿眼病？

6月7日10:00至11:00，“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京同仁医院小儿眼底科刘敬花副主任医师做客直播间，为大家带来新生儿眼病防治相关科普，千万不要错过。

专家介绍：

刘敬花，医学博士、北京同仁医院小儿眼底科副主任医师、中国妇幼保健协会青年委员、中国妇幼保健协会眼保健分会委员、中国医药教育协会儿童眼科分会委员、北京医学会早产与早产儿医学分会视听发育学组委员、北京围手术期医学研究会专业委员会青年委员。

擅长：长期从事眼底病临床及科研工作，尤其擅长儿童眼底病的诊断和治疗。

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