许迅：全面提升各区域眼底病诊疗水平任重道远

近日，国家眼部疾病临床医学研究中心主任、上海交通大学附属第一人民医院眼科主任医师许迅做客由人民健康推出的《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》（以下简称《规划》）专家解读系列栏目，围绕“关注眼底疾病防治 推动眼科优质医疗资源扩容下延”主题进行交流分享。

《规划》提出，依托城市医疗集团、县域医共体，引导眼病防治适宜医疗技术向基层延伸，推动有效视力筛查、眼底筛查技术等在基层应用，落实眼病防治措施。对此，许迅认为，要做好这项工作，提升基层医院的诊疗和随访能力，提高全国各区域普遍的眼底疾病诊疗水平，加强专业人才培养迫在眉睫。全国从事眼底疾病防治的专科医生十分短缺，而且大多数集中在中东部地区，资源分布呈现不均衡特点。当前，偏远地区普遍存在基层眼底疾病患者诊疗“难”的问题。

许迅认为，患者眼部基本健康检查，更适合在基层医疗卫生机构进行。加强基层群众的眼部疾病筛查，是“十四五”时期应重点关注的工作。对此，国家眼部疾病临床医学研究中心联合北京白求恩公益基金会共同开展了“守卫光明——白求恩光明中心能力建设及提升项目”，旨在提高加盟三级医院的自身医疗服务能力，以及辅导下级医院会诊、处理疑难杂症。这项工作目前推进顺利，越来越多的医院愿意报名参加项目实践。许迅介绍，普通老百姓并不缺乏知识来源的渠道，而是缺乏鉴别真伪的能力，对此，项目组织了权威的眼底病专家，组成专业讲师团，通过开展丰富多彩的活动来加强眼底病的科普宣传，推动眼底病相关科学知识深入人心。

提升人民群众眼健康意识对眼底疾病的早筛早诊意义重大。许迅认为，眼底病的治疗是长期的，甚至有可能是终身的，然而目前国内很多患者乃至医生并没有意识到这个问题。“近年来，我们加大了眼底病知识的科普宣传力度，还通过光明中心项目呼吁更多的三级医院加入，建立统一的筛查、诊断、治疗、随访标准，让患者随时随地都能得到标准治疗。”许迅说：“在加强医生培训方面，我们采取了很多措施，比如举办培训班、定期的研讨会、搭建真实病例诊断平台、以及一些全国性的先进经验交流活动等，以此来提升我国眼科医生的眼底病诊疗能力。”