高度近视 这些运动不要做

近期，刘畊宏健身操持续走红，很多喜欢健身和想“瘦身”的朋友每天都跟着练了起来，但也有跟练者出现眼部问题。人们身体素质各有不同，不当运动可能造成损伤。复旦大学附属眼耳鼻喉科医院院长周行涛在接受人民网记者采访时表示，对于有高度近视者来说，不建议做剧烈运动。

“近视分为轻、中、高三种程度。轻度为50~300度，中度为300~600度，高度为＞600度。”周行涛介绍，高度近视会引起眼轴增长，从而可能产生一系列眼底改变，如视网膜脱离、黄斑劈裂、黄斑裂孔等，都会对视力造成严重危害，甚至存在致盲的风险。

周行涛表示，一般情况，轻、中度近视或者经过检查后眼底没有异常的高度近视者，可以进行常规的运动。如患有视网膜变性、视网膜裂孔，或者是做过视网膜裂孔修补的高度近视人群，应避免剧烈运动。

“高度近者应避免眼部碰撞，并且不建议做剧烈运动或者极限运动。”周行涛说，高度近视者的眼轴长、眼球壁薄、视网膜脆弱。当遇到强大的冲击力时，眼内压就会发生改变。如跳水、蹦极、潜水等运动，容易导致本身就比较脆弱的视网膜出现裂孔以及脱离。

周行涛提示，高度近视者如要进行剧烈运动或者极限运动，应先进行眼底检查，做好防范避免发生损伤。（视频制作：实习生唐妍双）

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