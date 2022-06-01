疫情期间儿童如何做好防护？这些要点家长务必牢记

今天是“六一”国际儿童节。儿童的健康成长，关系国家和民族的未来。疫情期间，儿童该如何做好防护远离病毒呢？就此人民网记者采访了郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）发热门诊主任杨玉霞。

“儿童感染新冠肺炎的途径和成人一样。新冠肺炎主要的传播途径是经呼吸道飞沫和密切接触传播。”杨玉霞介绍，切断传播途径是预防新冠肺炎非常重要的措施。

杨玉霞表示，家长应帮助儿童正确佩戴口罩，并随时关注儿童口罩佩戴情况。如果儿童在佩戴口罩时感觉到呼吸困难等不适，应及时调整或停止佩戴口罩。尽量避免儿童去人群密集的公共场合和密闭空间。在外与他人保持至少1米的社交距离。如去公共场所或触摸公共设施后，要注意洗手。避免用不洁净的手触碰眼睛、鼻子、嘴巴。打喷嚏或咳嗽时，用弯曲的胳膊肘遮挡嘴和鼻子，或使用纸巾遮挡。

杨玉霞提示，在日常生活中，儿童的物品、玩具和餐具等，家长要定期消毒。每天室内通风次数不少于3次，每次通风时间20~30分钟。当户外空气质量较差时，通风换气的频次和时间可适当减少。家长回家后应换掉外面穿的衣物，洗手后再抱孩子。用餐时，家长不要与儿童共用餐具。给孩子喂食时，不要用嘴吹食物，也不要用嘴尝试食物后再喂给孩子，更不要用嘴嚼完食物后再喂给孩子。

“接种疫苗是预防和控制传染病最经济、最有效的措施。符合接种条件的儿童、儿童家长、监护人等，应全程接种新冠肺炎疫苗。”杨玉霞还提示。

杨玉霞建议，疫情期间，家长要保障儿童的营养均衡，让孩子坚持运动。在户外，可以选择快步走、慢跑、球类运动等中高强度的有氧运动。如果是居家期间，也应利用有限条件，积极开展身体活动，如广播操、拉伸运动等。（视频制作：实习生李佳悦）

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