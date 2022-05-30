“一人阳性整楼入户消杀”合理吗？

近期，一些地方对新冠肺炎阳性病例居住或者活动过的地方进行终末消毒，但在执行过程中加码到了“一人阳性整楼入户消杀”。一人阳性，有必要整栋楼入户消杀吗？

消毒切断传播需规范操作

在5月27日国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙回应表示，在疫情防控过程中，各地组织专业的消毒队伍依法依规按照新冠肺炎防控方案以及根据流行病学调查的结果，对病例或者无症状感染者居住或活动过的场所、可能被污染的环境场所进行终末消毒，为确保环境安全发挥了重要作用。

按照传染病法的防治规定，应对被传染病病原体污染的场所和物品进行严格消毒处理。消毒是实施“人、物、环境”同防、切断传染病传播途径的有效措施和手段。国家卫生健康委先后印发了多个消毒技术文件，科学指导精准消毒，各行各业依据本行业的特点细化了规定，并实施相应监督。

“我们也发现，在消毒执行过程中，个别地方存在着沟通不到位、操作不规范等问题。”雷正龙指出，各地在组织入户消毒过程中要严格按照消毒技术规范和流程执行，同时要注重加强事前、事中、事后的沟通，让大家能够理解和支持消毒工作，共同做好规范消毒。

入户终末消毒应该怎么做？

《新冠肺炎疫情消毒技术指南》规定，对病例和无症状感染者居住或活动过的场所，在其离开后应进行终末消毒。那么，为什么要进行入户终末消毒？怎样做才是合理的？

“在传染源被隔离后，防止新冠病毒通过环境、物品传播成为重点。”中国疾控中心消毒学首席专家张流波说，被污染的环境和物品上面可能存在着活的病毒，病毒的存活时间，还跟病毒的特性、数量、环境温湿度、污染物的多少、阳光照射的强度、附着材料特点等很多因素相关。终末消毒结束以后，可确保环境及其物品中不再有活病毒存在。

入户的终末消毒，是实现阻止病毒家庭传播的有效措施之一。张流波提醒，应保证人员的安全、减少对物品的损害。

“消毒时选择安全有效的消毒剂和消毒方法，要针对不同的物品、材质采取不同的消毒方法，要保护好贵重物品，并尽量减少对所有消毒对象的损害。对家里面库存的、感染者确实没有使用的物品，可采取密闭封存、长时间静置的无害化处理方法。”张流波说。

经常被忽略的四个消毒“要点”

“应该避免盲目消毒、过度消毒，消毒要有针对性。”张流波表示，正确合理的消毒才能避免消毒剂可能带来的健康风险。

会上，张流波总结了4个在消毒时经常被忽略的要点。要点一，消毒剂不是必选项。张流波表示，当有多种方法可以阻断传播时，可以选择最安全有效、最经济便捷的方法，消毒是可供选择的方法之一。要点二，消毒剂安全性与使用方法关系密切。张流波举例道，比较常见的季铵盐消毒剂与过氧乙酸、过氧化氢、含氯消毒剂相比，其在做擦拭消毒、浸泡消毒时安全性比较高，但是如果把它用于喷雾、熏蒸、气雾消毒时，吸入带来的安全风险就相对较高。针对不同消毒对象、消毒方法选择消毒剂可参考《常用消毒剂使用指南》。要点三，消毒剂使用不是越浓越多就越好。张流波说，过大剂量会伴随安全风险，应按说明书规定的用量使用。要点四，使用时做好防护，无关人员应远离消毒操作区域。

“商超、宾馆、农贸市场、学校、交通工具、办公楼宇、建筑工地这些地方确实需要开展预防性消毒。”张流波说，但在没有明确污染的情况下，没有必要对室外场所的地面、路面甚至绿化带进行大规模的喷洒消毒。