广州初步构建15分钟核酸采样圈（抓细抓实各项防疫工作）

本报广州5月29日电 （记者陈伟光、罗艾桦）广州市连日来统筹资源，优化采样点布点，按“就近就便、服务群众”的原则，科学设置常态化核酸采样点，初步构建起15分钟核酸采样圈，基本实现社区居（村）民核酸采样“步行15分钟可达，排队等候不超过20分钟”。

越秀区在居民区、口袋公园、人流密集商圈、产业园区、文体广场、公园旅游景区等不同场景，科学合理布局了15分钟核酸采样圈123个点位，还将逐步完成全区范围内核酸采样小屋布点。此外，该区首批50套5G数字化便民采样工作站也陆续试运行，集合室温控制、体温测量、样品传递、语音对讲等综合功能，提高核酸采样效率和质量。

白云区设置529个常态化核酸采样点，实现24个镇街核酸检测全覆盖。在重点区域和重点行业、重点人群聚集地设置常态化采样点，方便货车司机和物流人员就近采样。同时，在白云机场、广园客运站和罗冲围客运站设置固定采样点和采样队伍，落实来返穗人员落地核酸检测服务。

花都区常态化开设核酸检测点133个；同时，根据区域人口密度等实际情况，优先在居民区、大型商超等居民生活区域周边增设核酸采样小屋。

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 02 版）