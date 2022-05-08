世界红十字日：动物致伤如何急救？这些要点须谨记

5月8日是世界红十字日。在日常生活中，意外时有发生，若紧急处理不当很可能造成更多伤害，甚至危及生命。正确掌握常用的急救知识，可以在突发情况下有效帮助别人或实施自救。近日，人民网记者采访了北京大学第一医院急诊科副主任刘斯，教您动物致伤如何急救。

“随着生态环境不断优化，以及饲养宠物热的升温，当下，动物致伤已成为急诊外科的常见问题。”刘斯介绍，动物致伤除了造成人体组织损伤外，还会引起细菌感染、病毒感染、毒物中毒和过敏等严重后果。如最常见的猫、狗咬伤，若处理不规范治疗不及时，可能导致狂犬病、破伤风。狂犬病的致死率接近百分之百。

刘斯表示，动物致伤现场处理重点有两方面。一是伤口止血，最常用的方法是压迫止血，即用无菌敷料或者干净的毛巾、手绢等压在出血的创口上。二是伤口冲洗，受伤后要及早冲洗伤口，冲洗可以去除创口的细菌、病毒、毒素。可用干净的清水或矿泉水，进行15分钟以上的冲洗。

“伤口经过现场紧急处理后，可以起到一定的保护作用，但仍应及时就医，由专业医生进行进一步的处理。”刘斯提示。（视频制作：实习生李佳悦）

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