南京：人工智能、大数据构筑抗疫智慧防线

老人告诉记者，他姓李，今年78岁，身上的二维码是社区民警帮他打印的身份码。“我没有智能手机，买个菜也不方便，还好社区民警帮我做了个小牌子。”

疫情防控的当下，扫码、亮码让不少没有智能手机的老人、儿童遇到“门槛”。为此，市民建议推出“反向扫码”功能。

针对市民提出的建议，南京市疫情防控指挥部“扫码通行”专班会同大数据集团、支付宝公司，依托场所码扫码应用着手研发，仅用4天时间便研发成功并推广应用。

“反向扫码”推出后，出示身份码接受扫码核验，便可实现快速通行，身份码可以由家人、亲友通过“我的南京”App线上申领，也可以携带个人身份证或户口本等有效证件至社区，由社区统一办理后打印。

让数据“多跑腿”“更智能”

核酸检测、隔离管控作为疫情防控阻击战的“前沿阵地”，如何实现精准高效？南京的答案是，让数据“多跑腿”“更智能”。

“滴，今日未进行核酸检测！”在南京市雨花台区赛虹桥街道邓府山社区，进口冷链食品集中监管仓一线作业人员李先生在采样点核验身份信息时，机器播报了他的核酸检测情况。

对于大数据平台来说，李先生的核酸检测状态只是南京市内核酸检测应检尽检重点人员大数据的千万分之一。但任何一个不起眼的数据，都将为疫情防控起到重要作用。

南京邮电大学边缘智能研究院研发的“重点人群核酸采样管理平台”，将快递小哥、建筑工人、网约车司机、农贸市场摊主、发热门诊患者等重点人群分类，实现各项数据统一整合、规范分析。

系统运行9个月以来，管理76万重点人群，发送提醒短信1万余条，有效记录了1300万余次合规核酸检测，并有效保障数据安全。

集中隔离人员、居家隔离人员、隔离点位信息……这些数据过去分散在各个部门，现在打开“我的南京”App，进入“清宁疫捷”的隔离观察人员系统，就能依靠人工智能技术实现隔离人员精细化管理。

研发该系统的图灵人工智能研究院胡勇超说，系统分别对应“隔离人员”“隔离场所”“社区端”“区级管理端”的信息采集与显示，打通了公安局、交通局、卫健委等部门系统数据的交换共享，实现了推送、流转、审核与统计分析的全链条管理，为分析决策提供数据支撑。