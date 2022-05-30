限制过度包装让粽子回归本意

为让月饼、粽子包装“瘦身”和“轻装上架”，市场监管总局（标准委）近日批准发布《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》国家标准第1号修改单，实施日期为2022年8月15日。根据这一强制性国家标准，粽子、月饼的包装层数最多不能超过3层，包装材料不得使用贵金属和红木材料。

粽子、月饼的过度包装现象，已经存在了很多年。此前媒体报道，一些月饼礼盒包装豪华，一小块月饼包装能有6层。这不仅增加了消费者的负担，令“天价月饼”现象不时出现，还造成了不可小视的资源浪费。统计显示，我国包装废弃物约占城市生活垃圾的30%至40%。而在这些包装废弃物中，大部分是过度包装产生的。

去年，国家市场监管总局就发布了《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》国家标准，并为企业和市场设置了两年过渡期，规定于2023年9月1日正式实施。这一次相关部门对国家标准进行修改，进一步细化了相关要求，并将实施日期提前了差不多一年，体现了遏制商品过度包装现象的紧迫性。

从环保角度来讲，遏制商品包装过度化现象是世界潮流，很多国家早已有行动。我国新修订的固体废物污染环境防治法也明确规定，生产经营者应当遵守限制商品过度包装的强制性标准，避免过度包装。环保之外，遏制商品的过度包装、豪华包装风气，在我们的现实语境下，还有着特殊的意义。

谈起过度包装现象，很多人最先想到的就是粽子、月饼、茶叶等商品，它们都有一个共同的特点，那就是均属于日常生活中的“送礼佳品”。在人情文化、面子文化的影响下，这类商品往往是过度包装的“重灾区”。在很多人的消费观念中，送礼的东西，一旦显得简约、朴素，似乎就有点拿不出手。所以，一些商家也乐于在这方面挖空心思去迎合这种观念。在商家的逐利冲动和社会消费观念的相互强化下，过度包装、豪华包装现象，就有愈演愈烈之势。以强制标准的方式，从源头来遏制这种风气，有着相当的社会必要性。

礼尚往来是人际交往中的一种正常现象，我们不必将其妖魔化。我们的传统文化中也本就有“礼轻情意重”的美好寓意。那些被豪华包装的动辄数百元、数千元的月饼、粽子礼盒，往往变成了“吃的人不买，买的人不吃”，已经偏离了正常的人际交往轨道，扭曲了其原本承载的节日和人情内涵，不仅加重了人情负担，甚至成为腐败的工具。在此意义上，遏制过度包装，实际也有助于让月饼、粽子等节日礼品，回归它的本意，让人情往来返璞归真。

当然，强制标准只是给相关商品的包装提供了一种最基本的指引，它不是为了限制企业的经营自主性。相反，在明确标准后，企业大可开创新的包装风格，比如回归简约、自然风，降低包装成本，不仅可以提高商品的“性价比”，拉近与更多消费者的距离，也有助于推动消费观念的革新。同时，企业之间的竞争，也可以把更多的精力放在产品的质量、口味上来，而不是侧重于在包装上的“炫技”。