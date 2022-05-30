直播预告：百日咳的危害和预防 

百日咳作为法定乙类传染病之一，具有很强传染性，更曾是全球婴幼儿死亡的重要原因之一，威胁婴幼儿健康。近年来，全球许多国家百日咳发病率在保持多年低水平后再次复苏呈上升趋势，引起广泛关注。什么是百日咳？百日咳有哪些危害以及如何预防？

6月1日19:00，中国疾病预防控制中心免疫规划中心疫苗可预防细菌病室副主任郑徽、深圳市儿童医院感染科主任邓继岿、清华大学第一附属医院预防保健科主任刘兆秋将做客“人民好医生”客户端，为公众普及百日咳相关知识。

嘉宾简介：

郑徽，副研究员，硕士导师，中国疾病预防控制中心免疫规划中心疫苗可预防细菌病室副主任，中国疫苗行业协会疫苗学教育专业委员会副主委，中国疫苗行业协会预防接种专业青年委员会副主委。2006年起就职于中国疾病预防控制中心免疫规划中心，主要负责疫苗可预防的疾病的流行病学调查和日常监测工作。对疫苗可预防的病毒性肝炎防控、以及流脑、百日咳等疫苗可预防的细菌性疾病有丰富的工作经验。2011年和2017年两次获得预防医学会科学技术二等奖。

邓继岿，主任医师，深圳市儿童医院感染科主任、主任医师。广东省儿童感染精准诊断工程技术研究中心主任，中华医学会儿科分会感染学组委员，中国医药教育协会儿科分会常务委员，广东医学会细菌感染与耐药防治分会常务委员，广东医学会儿科分会感染学组副组长，中国当代儿科、实用儿科杂志编委，国内外发表中英文论著140余篇。

刘兆秋，副主任医师，清华大学第一附属医院预防保健科主任，副主任医师。中华预防医学会“疫苗与免疫工作者在线教育项目”国家级专家委员会委员，中国肝基会基层乙肝防控咨询专家委员会专家，河北省预防医学会疫苗与健康专业委员会预防接种专家库专家，北京市朝阳区妇幼保健技术专家指导团专家，专业核心期刊发表论文10余篇，参与《全民健康十万个为什么—免疫与接种》《预防接种知识问答》图书的编写。

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