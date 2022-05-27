如何避免消毒剂伤害？中疾控专家：应避免盲目、过度消毒

人民网北京5月27日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍刻不容缓，抓实抓细新冠肺炎疫情防控有关情况，并答记者问。

会上，对于如何防范、避免消毒带来的健康风险问题，中国疾控中心消毒学首席专家张流波表示，第一，应该避免盲目消毒、过度消毒，消毒要有针对性。只有在通过消毒能够切断传播途径的时候才有必要实施消毒。同时，如果有多种方法可以实现阻断传播的时候，就可以选择最安全有效的方法，最经济便捷的方法，消毒是可供选择的方法之一。

第二，应该要确保消毒有效的前提下，尽量选择安全性好的消毒剂和消毒方法。需要特别说明一下，消毒剂是否安全与使用方法有比较大的关系。比较常见的季铵盐消毒剂与过氧乙酸、过氧化氢、含氯消毒剂比较，季铵盐消毒剂在做擦拭消毒、浸泡消毒的时候，通常安全性比较高，但是要把它去做喷雾、熏蒸、气雾消毒的时候，吸入带来的安全风险就相对较高。

第三，消毒剂的使用浓度也不是越高越好，使用的量也不是越多越好。只要能够达到消毒效果就可以了，因为过大的剂量会伴随安全风险。

第四，在使用的时候，要做好个人防护。比如消毒的时候，无关人员应该尽量远离这些消毒操作区域，消毒的工作人员可以根据需要来选择戴手套、戴口罩、戴护目镜、穿防护服，使用防化过滤器等装置，来保证工作人员的安全。

另外，对于公共场所的消毒，张流波表示，疫情期间，对商超、宾馆、农贸市场、学校、交通工具、办公楼宇、建筑工地这些地方的消毒，重点是针对这些高频接触的物品表面，比如像门把手、电梯按钮、柜台等。室外景区要做重点消毒的，应该只是涉及公共卫生间、售货亭等人群聚集场所的环境和表面消毒为主。如果有健身器材，也是消毒的重点。在没有明确污染的情况下，没有必要对室外场所的地面、路面甚至绿化带进行大规模的喷洒消毒，对室外的空气消毒也没有必要。

张流波强调，这些场所的消毒是日常都需要做的，是预防性消毒。而入户消毒只有在家里出现阳性感染者，在阳性感染者转移后，家中无人情况下，由专业人员按照相关要求，入户开展终末消毒。当然，由于家庭中物品和环境较为复杂，且涉及个人财产问题，入户消毒的难度比其他场所消毒更大，经常需要根据每个家庭的具体情况，采取有针对性的消毒方法。