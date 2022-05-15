家庭消毒应避开哪些误区？疾控专家详解

疫情常态化防控时期，定期做好家庭消毒成为人们日常生活的一部分。那么，蔬菜水果需不需要消毒？外出回家后要不要给衣物消毒？疾控专家带大家来看看，家庭消毒应避开哪些误区。

■ 对蔬菜水果喷洒消毒剂？

通常情况下，可以对采购的蔬果外包装进行消毒，但蔬果本身只需要清洁，不建议使用化学消毒剂消毒，以免影响食品安全和口感。确有消毒需要的，可以使用正规渠道购买的有蔬果备案的消毒剂，根据说明书推荐使用浓度浸泡10至30分钟后，使用流动清水冲洗去除残留消毒液。

■ 对人体、对衣物喷洒消毒剂？

一般来讲，外衣携带新冠病毒的几率较小。低风险地区居民回到家后，换下来的衣服挂在通风处即可。用化学消毒液直接对人体进行喷洒，一方面会造成对人的刺激和损伤，另一方面因为喷洒时间太短，喷洒量太少，起不到消毒效果。正确的做法是回到家正确洗手，并换上干净衣物。

■ 消毒液浓度越高越好？

使用消毒液应按照说明书相应对象的浓度进行正确配置。消毒液浓度并非越高越好，高浓度的消毒液通常意味着腐蚀性、刺激性等副作用也会更多，去残留的工作量也会越大。

■ 在室内使用加湿器进行“预防性空气消毒”？

一方面消毒效果难以保证，另一方面人群很容易受到消毒剂的伤害，如呼吸道刺激、灼伤和造成过敏等。室内消毒，保持常通风即可。

● 居家和办公场所消毒需遵循的原则

◎ 清洁为主、消毒为辅的原则

通常情况下做好环境清洁工作，对于确有风险的环节和对象开展消毒工作，消毒应在完成清洁的前提下开展。

◎ 物理方法为主、化学方法为辅的原则

优先使用包括开窗通风、机械换气、加热煮沸、阳光暴晒等消毒方法。

◎ 预防性消毒与随时消毒相结合的原则

日常做好各类物品、电梯、扶手、卫生间等消毒工作，每天1至2次。出现污染的情况，随时开展消毒，随时做好手部清洁卫生。

◎ 消毒强度与风险高低相一致的原则

频繁接触的物品，消毒频次可以高一些，污染严重的对象，消毒浓度适当提高，消毒时间适当延长。

◎ 消毒时做好个人防护的原则

不仅要防病原体感染，也要防消毒液对人的刺激和损伤。