消毒学首席专家：入户终末消毒是阻止病毒经过家庭传播有效措施之一

人民网北京5月27日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍刻不容缓，抓实抓细新冠肺炎疫情防控有关情况，并答记者问。

会上，消毒学首席专家张流波对于终末消毒、入户消杀的必要性及何种情况下需要消毒等问题从技术方面做出了说明。

张流波指出，终末消毒结束以后，可确保环境及其物品中不再有活病毒存在。所以，入户的终末消毒，是实现病家无害化，阻止病毒经过家庭传播的有效措施之一。

张流波解释，首先，新冠病人或者无症状感染者离开以后，对其污染的环境和物品上面可能存在着活的病毒，在正常使用之前就需要进行终末消毒。要判定病毒的死活，有时候确实是比较困难的，因为它不只跟时间有关系，也跟病毒的特性、病毒的数量、当时环境的温度、湿度、污染物的多少、阳光照射的强度，也跟材料特点等很多因素都有关系，所以要做一个科学的判定。

张流波提醒，入户消毒操作的时候，为了保证人员的安全，家庭成员需要在消毒结束以后才能进去，消毒队员本身也需要做好个人防护。

另外，消毒的时候，要选择安全有效的消毒剂和消毒方法，要针对不同的物品、材质，来采取不同的消毒方法，要保护好贵重物品，并尽量减少对所有消毒对象的损害。对家里面库存的感染者又确实没有使用的这些物品，也可以采取密闭封存、长时间静置这种无害化方法。

张流波还特别强调，消毒作为切断传播途径的方法之一，需要与传染源的隔离治疗和易感者的保护真正结合起来。