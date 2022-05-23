世卫：猴痘病毒已发生人际传播 未来或发现更多病例

据联合国官网22日消息，世界卫生组织表示，自5月13日以来，全球12个未流行猴痘病毒的国家已报告了92例确诊病例和28例疑似病例。现有信息表明，与有症状的病例发生密切身体接触的人群中正在发生人际传播。

数据显示，这些确诊和疑似病例主要来自英国、西班牙和葡萄牙，其余分布在澳大利亚、比利时、加拿大、法国、德国、意大利、荷兰、瑞典和美国。到目前为止，还没有相关的死亡报告。

世卫组织预计，随着监测的扩大，未来有可能在已报告病例的国家和其他国家发现更多病例。

据联合国网站介绍，猴痘是一种罕见的病毒性人畜共患病(从动物传播给人的病毒)，病人症状与过去在天花病人身上所观察到的相似，但临床严重程度较轻。随着在1980年消灭了天花和随后停止接种天花疫苗，猴痘成为最严重的正痘病毒。在本轮疫情暴发前，猴痘病例在非洲中部和西部地区热带雨林散发。