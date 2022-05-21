致死率可达10%！多国出现猴痘病例，如何防范？

综合报道，通常出现在中西非的猴痘病例近段时间席卷欧美多国，有专家担忧，未来或形成社区传播。

世卫组织建议，应避免接触可能携带猴痘病毒的患病动物，并应避免食用或处理野生动物或野味，重视手部卫生清洁。

多国出现猴痘病例

近期，英国、西班牙和葡萄牙等接连报告确诊或疑似猴痘病例。早在5月上旬，英国已报告出现确诊猴痘病例，系一名从英国前往尼日利亚的旅行者。5月18日，英国卫生安全局表示，该国病例总数升至9例。英国广播公司(BBC)称，其中多数病例出现在伦敦。

英国卫生安全局首席医疗顾问霍普金斯(Susan Hopkins)还表示，“这些最新病例以及欧洲各国的病例报告证实了我们最初的担忧，即猴痘可能会社区传播。”

除英国外，西班牙目前已报告23例病例表现出与猴痘感染相符的症状。该国卫生当局发布警报，称可能爆发了猴痘疫情。

葡萄牙卫生当局19日对猴痘的传播表示担忧。葡萄牙猴痘工作组发言人玛格丽达·塔瓦雷斯(Margarida Tavares)透露，该国已报告14例猴痘病例，另有约20例疑似病例。

法国卫生部19日则报告，巴黎大区发现首例疑似猴痘病例，具体情况还需进一步确认。

5月18日，美国马萨诸塞州报告1例猴痘病例，为2022年美国确诊首例。这名感染猴痘的成年男子近期曾赴加拿大旅行。此外，美国纽约市卫生局19日表示，正在调查该市一例疑似猴痘病例。

加拿大广播公司(CBC)20日援引加拿大公共卫生署的消息称，魁北克省确诊两例猴痘病例。该机构还表示，已提醒加拿大各地公共卫生部门观察患者的症状，无论他们是否有过旅行史。加拿大此前从未发现过猴痘病例。

此外，澳大利亚20日报告两例猴痘病例，分别出现在新南威尔士州和维多利亚州。其中，新州的患者是一名40多岁的男子，从欧洲返回数日后出现了轻微症状。

什么是猴痘？

中国疾病预防控制中心网站2017年发布一篇文章介绍称，猴痘是一种人畜共患病，1958年在实验动物猴子身上被发现，主要见于非洲中西部雨林国家。

猴痘病毒可通过被感染动物咬伤或直接接触有病动物的伤口、体液或呼吸飞沫传染给人，也可在人群间传播。其症状与天花相似，包括发烧、头疼、疲劳、肌肉疼痛和淋巴结肿胀，并常会随之出现皮疹。

联合国网站介绍，猴痘由属于正痘病毒家族的猴痘病毒引起。猴痘的潜伏期通常为6至13天。猴痘病毒有两个分支，西非分支和刚果盆地(中非)分支。刚果(金)于1970年发现首例人感染猴痘病例。

尽管人感染猴痘病毒的致病性较其同类病毒天花病毒轻，但其仍可导致死亡，致死率为1%-10%，至今该病无有效治疗方法。

如何做好防范？

世卫组织建议，前往疾病流行地区旅行期间，或从流行地区返回时的任何疾病，都应报告给卫生专业人员。

疾病流行国家的居民和前往疾病流行国家的旅行者，应避免接触可能携带猴痘病毒的患病动物，并应避免食用或处理野生动物或野味。

世卫组织还强调，应认识到使用肥皂和水或含酒精的消毒剂进行手部卫生清洁的重要性。