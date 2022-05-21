北京阻击疫情再出台三项措施（抓细抓实各项防疫工作）

本报北京5月20日电 （记者朱竞若、王昊男）19日15时至20日15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者54例。当前北京接连出现聚集性疫情，社会面仍有零星散发病例，全市疫情防控形势依然严峻复杂。为尽快实现社会面清零目标，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组、首都严格进京管理联防联控协调机制研究决定，进一步采取更快更严更实措施，坚决阻断疫情传播。

在20日召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市政府新闻发言人徐和建通报，相关措施主要有三项：

首先，以快制快管控疫情风险。坚决落实涉疫风险人员应急处置机制，确保最快速度完成阳性病例流调和密接判定、追踪、转运、隔离工作。加速拔点攻坚。对重点地区重点点位，逐一分析研判，集中资源力量尽快清除风险。

其次，从严从紧阻断疫情传播。

严管风险人员。对密接及其同生活、同工作、同就餐等风险较高人员，坚持应判尽判、应转尽转、应隔尽隔、日清日结。

严控风险区域。严格封控区划定和管理，坚持“足不出户”，上门采样。封控区3天未发现病例后，可组织居民在做好个人防护前提下分批有序下楼采样。管控区人员原则上居家隔离，每户每天可安排1人，在规范佩戴N95口罩、做好个人防护前提下，短时出户领取生活用品、扔垃圾，严防失控漏管。进一步压紧压实封管控区内各类单位主体责任和属地监督检查指导责任，严格落实封闭管理措施，加强内部人员闭环管理和健康监测，停止堂食，强化保安、保洁、物业等服务保障人员管理。

推动社会面进一步静下来。丰台区全域提级管控，严格执行非必要不出区，实行居家办公，除北京西站、北京南站的公交、地铁、出租车正常运营外，其他区域公交线路全部甩站或停运，地铁站点全部封站，出租车限制区域运营。房山区继续严格执行非必要不出区，实行居家办公，强化封管控区管理。海淀区进一步降低到岗率，减少人员流动。朝阳区、顺义区等地封管控区满足解除条件后，及时解除封管控措施，逐步放开公共交通，做到解封不解防。全市继续执行暂停堂食、暂不返校等社会面防控措施。

核酸筛查无遗漏。全面掌握社区（村）人员底数，通过敲门行动、滚动摸排、社区（村）卡口及公共场所查验、健康宝弹窗等方式督促落实检测要求，全力做到“应检尽检”。

最后，从实从细落实防控措施。提升检测能力。强化隔离设施储备调配。确保“四方责任”落实到位。进一步压实企业、学校、市场等单位主体责任，强化行业管理责任，认真落实日常防疫管理、定期检测筛查等防疫要求。对因责任落实不到位，导致疫情传播扩散的，出现一起倒查一起。

据通报，5月19日，北京市开展的区域核酸筛查，共采样检测1500万人，检出5管混采阳性。北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰介绍，北京市本轮疫情流行株是奥密克戎变异株，具有传播速度快、隐匿性极强的特点。另外，社会面人员流动，一些单位、企业、个人履行“四方责任”不到位等，都是目前社会面仍有新增病例的原因。“随着疫情形势发展，我市防控政策也会因时因势动态调整，不断优化各项防控措施，最大限度控制疫情传播风险。”刘晓峰说。

《 人民日报 》（ 2022年05月21日 02 版）