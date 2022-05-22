天津公布18日18时至19日18时新增17例阳性感染者涉及主要区域和场所

从天津市疫情防控指挥部获悉，经多方流调，2022年5月18日18时至19日18时新增的17例阳性感染者的活动轨迹基本确定，其中涉及到的主要区域和场所予以公布。

天津市疾控部门提醒，与发布病例轨迹有交集人员，请立即主动向社区、单位或辖区疾控部门报告，配合做好集中隔离、居家隔离、健康监测、核酸检测等各项防控措施。

5月14日至5月15日北辰区西堤头镇新星电镀厂(杨北公路)

5月14日、5月16日、5月18日11:30-11:45安徽正宗板面(北辰区佳业道与兴安西路交叉口)

5月14日山东大饼店(北辰区小淀路与津围线交口附近)

5月14日12:36-12:42沪上阿姨(天津武清梅厂镇店)

5月14日12:43-13:00德隆龙润发超市二楼服装店(北辰区宜兴埠镇)

5月14日15:00-15:30鲜鸡蛋批发(北辰区淀荷园)

5月14日18:00-18:30山西面馆(北辰区小淀镇刘安庄村)

5月15日7:30-18:00北辰区青光镇晨兴力克环保科技发展有限公司(北辰区青光镇)

5月15日8:45-9:00北辰区小淀镇华万福购物中心

5月15日8:58-9:00晓蕊家凉皮永富麻辣烫(北辰区小淀镇秀林园)

5月15日9:45-9:55中国农业银行天津小淀支行

5月15日10:00-10:52金钟新城菜市场(东丽区大毕庄新村北里)

5月15日11:30-12:00孙浩特色牛杂面板面(东丽区北杨线店)

5月15日11:30-12:08李记炒菜(北辰区西堤头镇刘快庄光明市场)

5月15日11:40-12:10山西刀削面馆(东丽区跃进路)

5月15日15:00-15:44北辰区小淀镇华万福购物中心

5月15日15:30-16:30卓越家板面(北辰区华龙公寓)

5月15日15:47-15:52福田汽车修理(北辰区小淀镇)

5月15日18:00-18:20安徽正宗板面(北辰区佳业道与兴安西路交口)

5月15日18:25-18:35北辰区小淀镇华万福购物中心

5月16日10:10-10:48美焕食品折扣店(北辰区小淀镇津围公路)

5月17日天津市龙亨金属制品有限公司(北辰刘安庄工业园)

5月17日19:30-19:52北辰区刘安庄村利伟超市

5月18日12:50-13:04美焕食品折扣店(北辰区小淀镇津围公路)

(记者 杨子炀)